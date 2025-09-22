Aziz Yıldırım'ın neden aday olmadığı ortaya çıktı

Fenerbahçe’de yapılan olağanüstü genel kurul sonucunda 8 yıldır devam eden Ali Koç başkanlığı sona erdi.

FENERBAHÇE’NİN YENİ BAŞKANI SADETTİN SARAN

12 bin 325 oy almayı başaran Sadettin Saran sadece 257 oy farkla rakibini geçmeyi başararak Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

Sadettin Saran’ın başkan seçilmesi sonrası tv100 programında konuşan İbrahim Seten, Aziz Yıldırım ile ilgili de ilginç bir iddia ortaya attı.

“GALATASARAY’IN ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ ŞAMPİYONLUĞUNA TANIK OLMAK İSTEMİYOR”

Aziz Yıldırım’ın neden aday olmadığına dair konuşan İbrahim Seten, "Aziz Yıldırım, Ali Koç'tan ya da Sadettin Saran'dan korkmuyor. Aziz Yıldırım'ın korktuğu ve kaçtığı durum, Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğuna tanık olmak!" sözlerini sarf etti.

İMZA ŞARTI KOYMUŞTU

Seçim süresi boyunca aday olması için taraftarların çağrıda bulunduğu Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada 16.464 + 1 imza şartı koymuştu.

Aziz Yıldırım açıklamasında “Hatırlanacağı gibi mevcut yönetim, benim de içerisinde bulunduğu seçim yarışında 16.464 oy alarak göreve seçilmiştir. Buna rağmen, eğer camiamız, hali hazır durum karşısında benim sorumluluk üstlenmem gerektiğini düşünüyor ise, seçilmiş mevcut yönetimin aldığı oydan 1 fazlasını gösteren bir belge ile bu çağrısını somutlaştırmalıdır” demişti.