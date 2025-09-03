Aziz Yıldırım'dan sürpriz karar

Fenerbahçe camiasında merakla beklenen başkanlık seçimi öncesi, kulübün efsanevi eski başkanı Aziz Yıldırım hakkında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Ali Koç'a rakip olması beklenen Yıldırım'ın, 21 Eylül 2025’te yapılacak seçimde aday olmayacağı ve hiçbir adayı desteklemeyeceği öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda Yıldırım’ın yeniden başkanlığa aday olacağı yönünde kulis bilgileri gündeme gelmişti. Ancak bu söylentiler, Yıldırım’ın kurmaylarıyla yaptığı değerlendirme sonrası netlik kazandı. Deneyimli yönetici, hem aday olmama hem de seçim sürecinde tarafsız kalma kararı aldı.

KARAR SONRASI GÖZLER SARAN'DA

Yıldırım’ın çekilme kararı sonrası gözler diğer adaylara çevrildi. Kulüp içinde konuşulanlara göre, Sadettin Saran ile Hakan Bilal Kutlualp arasında bir birleşme ihtimali doğdu. Bu iki ismin ortak bir listeyle seçime girmesi ihtimali dikkat çekti.

20 YILLIK BAŞKANLIK

Aziz Yıldırım’ın 20 yıllık başkanlık döneminde kulüp, hem sportif hem de ekonomik anlamda önemli dönüşümler yaşamıştı. Bu nedenle Aziz Yıldırım'ın seçim sürecinden tamamen çekilmesi, Fenerbahçe’nin geleceği açısından dengeleri değiştirecek.