Aziz Yıldırım yanına geldi Ali Koç oturuşunu bile değiştirmedi! Olay diyalog: "Beni unut ilaçlarımı aldım tamam mı?"

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu toplantısı yapıldı.

Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılan toplantıya mevcut başkan Sadettin Saran, eski başkanlar Aziz Yıldırım ve Ali Koç da katıldı.

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir

AZİZ YILDIRIM VE ALİ KOÇ ARASINDA İLGİNÇ DİYALOG

Aziz Yıldırım, konuşmasını bitirip kürsüden indiği esnada Ali Koç'un yanına gitti ve ikili arasında ilginç bir diyalog meydana geldi.

Ali Koç'un bacak bacak üstüne atarak Aziz Yıldırım'ı karşılaması ve oturuşunu değiştirmemesi, çok konuşulan olaylardan birisi oldu.

''BENİ UNUT''

Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki diyalog şu şekilde:

Aziz Yıldırım: Beni unut! Bak beni unut!

Ali Koç: Basın var, ben çıkınca söyleyeceğim!

Aziz Yıldırım: Ama unutmuyorsun!

Ali Koç: Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun.

Aziz Yıldırım: İlaçlarımı aldım, çok iyiyim tamam mı?