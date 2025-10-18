Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a sert cevap: Beni ima edenler şerefsizdir

Fenerbahçe'de Yüksek Divan Kurulu devam ediyor.

Eski başkan Aziz Yıldırım, toplantıda açıklamalarda bulundu ve diğer eski başkan Ali Koç'un açıklamalarına yanıt verdi.

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda kavga çıktı: Aziz Yıldırım çıldırdı

Aziz Yıldırım, "Ali Bey konuştu, çok iyi konuştun Ali! Hep içinde kalan Aziz Yıldırım'ı dışa vuruyorsun, yapma! 'Fenerbahçe kötü olsun' dediysem şerefsizim! Bunu bize ima edenler de şerefsizdir! Hayatımızı Fenerbahçe'ye verdik, pencere yoktu hapiste! Hiç şikayetçi olmadım! Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını istiyorum. Çocuklar ağlamasın diye aday oldum. Çocuklar ağlıyor, benim kızım ağlıyor! Ayıp! Bizim söylediklerimizi yanlış anlamayın!" ifadelerini kullandı.

Aziz Yıldırım'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Fenerbahçe'nin kötülüğünü ben ister miyim? Bugün konuştuğunuz, 'Satalım' dediğiniz her şeyi biz aldık! Her şeyi anlatacağım!"

"Bu maddeleri reddedeceğimi söyledim, kimseye çağrı yapmadım. Murat Bey burada masal anlattı! Kulübün mallarını neden satıyorsunuz? Hepsinizi biz aldık. Bazılarını kulüp parasıyla, bazılarını cebimizdeki para ile aldık!"

"Sadettin Saran Bey ve ekibinden bizim ne kadar borç bıraktığımızı tespit edip açıklamalarını istiyorum. Burası 100 yıllık kulüp, neler gelmiş başına... Tarihi okuyun! Bu kulüp her zaman dimdik ayakta kaldı, en son da 3 Temmuz'da! Sadece Fenerbahçe'ye değil, Türkiye'ye yapılan operasyonun devamıdır! 3 Temmuz'u anlayın... Arkasından 4-5 sene sonra devleti ortadan kaldırma operasyonunun içinde olduğu süreçtir. İşimize geldiğinde 3 Temmuz diye konuşmayalım... İşi başka noktalara çekmeyelim. Tahir Kıran ile yemek yemişim, 3 Temmuz'a ihanet etmişim! Yok ya! Yönetimlerde FETÖ'cüler var, söylemiyorsunuz?"

"Üç ay sonra çok değişik konuşma yapacağım, yeter! Biz Fenerbahçe'nin düşmanı değil, kendisiyiz"

"Ülker ile ne anlaşması yaptınız, gelin açıklayın. Hiçbir şey bilmiyoruz, onay istiyorsunuz. Emlak Konut ile ne anlaşması yaptınız? Oradan kaç para gelecek. İki arsa 150 Milyon € değerinde 70 Milyon € gelecek herhalde, bu parayı ne yapacaksınız? Bunları anlatın. Faiz ödüyoruz, rakamları açıklayın. 'Burayı satıp, Bankalar Birliği'ni ödeyeceğiz' deyin. Faiz ödeyeceksiniz, banka müdürü söylüyor. Satın 70 Milyon €'ya bankayı kapatın. Sonra Ülker arazisine yavaş yavaş bir şeyler yapılır. Böyle anlatırsanız hemen el kaldırırım. Sen bunları benim yanımda öğrendin yani... Yoksa ben neden karşı olayım! Gelin anlatın."

"Ben yetki aldım ama Fenerbahçe'nin malını satmadım, arsa aldım! 200 Milyon doların üstünde arsa geliri var. Siz de arsa alın, kulübe bırakalım."

"10 sene uğraştım, üniversite kurdum. Fenerbahçe Üniversitesi hangi şartlarda Medicana'ya verildi? Kim biliyor? Onun için korkuyoruz izin vermeye. İncek kiraya verildi, hangi şartlarda verildi? Anlatın, bilelim. Fenerbahçe yararınaysa, neden karşı çıkalım? 8 tane villa vardı, üzerine hikayeler anlattınız... Sattınız. Fenerbahçe'nin bunların satışına ihtiyacı mı vardı? Suadiye'de iki ev vardı, neden sattınız? Bilen var mı? Bu yüzden veto edeceğimi söylüyorum."

"Kafanız almıyor, 1 Milyon Üye projesini neden yaptık? Bu proje kapsamında Edirne'de inşaat yaptık. Orayı yapmaya talibim. Kayseri'de yarım kalan yerimiz var. Toplayalım parayı aramızda, yapalım. Antalya'da yapılan yerleri derneklere verin, çalışsın. Sapanca'da değeri biçilmiyor... Gerekirse dışarıdan toplanıp gücümüz yettiğince yapalım."

"Sermaye arttırımı yapacak mısınız? Söyleyin, bilelim. Anlatın ve biz de izin verelim. Kimse itiraz etmez. Bilinmeyen şekilde karşıyız. 25 Eylül'de borç durumunu ortaya koyun. Yenisiniz ama açıklamazsanız günahı sizin boynunuza kalır. 2018'de bizim bıraktığımız rakamı ve mal varlığını da açıklayın."

"Divan Kurulu'na takım elbise ile gelmenizi rica ediyorum. Yazın geldim, havuzdan çıkmış ve şortla oturuyor. Olmaz bakın burada her şey çekiliyor."

"Maltepe yapılıyor, Ali Bey'in şirketi sanırım... Para nereden gelecek? Ali Bey verecek sanırım (gülerek). Ali Bey verecek misiniz?"

"Sadettin Bey bir laf ettiniz kongrede, Ali Bey'e söylediniz sanırım herhalde, bana değil... 'FETÖ'cü hakim ve savcılarla locada otururken, ben ifade veriyordum' dediniz. Ne demek istediniz? Onu da bir açarsan mutlu oluruz."