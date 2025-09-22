Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un kaderi aynı oldu: Fenerbahçe için neler yapmadılar ki

Fenerbahçe'de yeni başkan olağanüstü kongrede Ali Koç'u deviren Sadettin Saran oldu.

Seçime favori olarak giren Ali Koç, beklenmedik bir şekilde kaybetti. Sadettin Saran 12 bin 325, Ali Koç ise 12 bin 68 oy aldı.

Oysa Ali Koç, başkanlık yaptığı 7 yılda maddi olarak hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı.

Fenerbahçe başta voleybol ve basketbol olmak üzere amatör branşlarda büyük başarılar kazandı. Hatta "Dünyanın en başarılı spor kulübü" olarak kabul edildi. Ama futbolda beklenen şampiyonluk gelmeyince Ali Koç, taraftarların tepkisini hem de giderek artan bir şekilde çekti.

Koç, başarı için elini cebine atmaktan da çekinmedi.

Koç Holding'in şirketlerinin çoğunu kulübe sponsor yaptı. Yetmedi, cebinden de para aktardı.

Hatta Fenerbahçe Futbol AŞ'de yönetim kurulu üyeliği yapan Barış Göktürk, katıldığı bir yayında bu miktarı da şöyle açıklamıştı:

"Ali Koç kulübe bugüne kadar 130 milyon euronun üzerinde para aktardı. Bu tutarlar belirli dönemlerde hibeye çevrilerek, muhasebe standartlarına uygun şekilde kayıtlara geçiriliyor. Başkanımızın 70 milyon euro alacağı bulunuyordu ancak kendisi bu alacağından kamuoyu önünde vazgeçti."

Ama bu fedakarlık futbolda şampiyonluk gelmeyince Ali Koç'u hem taraftarların gözünden düşürdü, hem de kongre kaybetmesine yol açtı.

AZİZ YILDIRIM HAPİS BİLE YATTI

Fenerbahçe'de en uzun süre başkanlık yapan isim olan Aziz Yıldırım da kulübü için hemen her şeyi yaptı.

Maddi manevi elinden geleni yaptı.

Hatta 3 Temmuz sürecinde kulübü FETÖ Terör Örgütü'ne teslim etmemek için direndi ve etmedi. Fenerbahçe için Metris'te 1 yıl hapiste bile yattı.

Sonunda beraat ederken taraftarların omuzlarındaydı.

Başkanlığında şampiyonluklar da yaşamasına rağmen görevinin son yıllarında şampiyonluk yaşanmadı diye taraftarlarca protesto edildi. Ve girdiği seçimde açık farkla Ali Koç'a başkanlığı kaybetti.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım

KADERLERİ AYNI OLDU

Aziz Yıldırım ve Ali Koç... Birbirlerine rakiptiler ama kader onların yollarını işte böyle bağladı.

İkisi de Fenerbahçe'yle yaşadı. Fenerbahçe için fedakarlıklar yaptı. İkisi de hem protesto edildi, hem de kongre kaybederek görevlerinden ayrıldı.