Aziz Yıldırım ile aralarının bozulduğunu açıkladı: Ali Koç anında teklif yaptı

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim hazırlıkları devam ediyor.

ALİ KOÇ ABDULLAH KİĞILI’YI YÖNETİME DAVET ETTİ

Sadettin Saran’a karşı gireceği seçim yarışı öncesi yönetimde değişiklik yapmaya karar veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz bir isme yöneldi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de yer alması için iş adamı Abdullah Kiğılı’ya teklif götürdü.

Ali Koç'tan Abdullah Kiğılı'ya teklif

BAŞKA İSİMLERE DE TEKLİF GİDECEK

Bu sezon daha kalabalık bir yönetim kurulu kurmak isteyen Ali Koç’un Abdullah Kiğılı’nın yanı sıra başka isimlerin de kapısını çalacağı kaydedildi.

AZİZ YILDIRIM İLE ARASI BOZUK

Uzun yıllar Aziz Yıldırım yönetiminde yer alan Abdullah Kiğılı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile seçimde Ali Koç’u desteklediğini duyurmuştu. Ali Koç ile samimi bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Abdullah Kiğılı bu nedenle Aziz Yıldırım ile aralarını bozuk olduğunu da söylemişti.