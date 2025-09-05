Aziz Yıldırım ile aralarının bozulduğunu açıkladı: Ali Koç anında teklif yaptı

Aziz Yıldırım ile aralarının bozulduğunu açıkladı: Ali Koç anında teklif yaptı
Yayınlanma:
Ali Koç, Futbol A.Ş. yöneticiliği için Abdullah Kiğılı'ya teklif yaptı. Kiğılı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Aziz Yıldırım ile aralarının bozulduğunu söylemişti.

Fenerbahçe’de 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim hazırlıkları devam ediyor.

ALİ KOÇ ABDULLAH KİĞILI’YI YÖNETİME DAVET ETTİ

Sadettin Saran’a karşı gireceği seçim yarışı öncesi yönetimde değişiklik yapmaya karar veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sürpriz bir isme yöneldi. Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’de yer alması için iş adamı Abdullah Kiğılı’ya teklif götürdü.

abdullah-kigili.jpg
Ali Koç'tan Abdullah Kiğılı'ya teklif

BAŞKA İSİMLERE DE TEKLİF GİDECEK

Bu sezon daha kalabalık bir yönetim kurulu kurmak isteyen Ali Koç’un Abdullah Kiğılı’nın yanı sıra başka isimlerin de kapısını çalacağı kaydedildi.

AZİZ YILDIRIM İLE ARASI BOZUK

Uzun yıllar Aziz Yıldırım yönetiminde yer alan Abdullah Kiğılı geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile seçimde Ali Koç’u desteklediğini duyurmuştu. Ali Koç ile samimi bir ilişkisinin olduğunu kaydeden Abdullah Kiğılı bu nedenle Aziz Yıldırım ile aralarını bozuk olduğunu da söylemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

'Vatan haini'
Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
Spor
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Fenerbahçe'ye bir günde iki kötü haber: Teknik direktörler art arda teklifleri reddetti
Fenerbahçe'ye bir günde iki kötü haber: Teknik direktörler art arda teklifleri reddetti
Ergin Ataman'dan sert tepki: Saygısızlık
Ergin Ataman'dan sert tepki: Saygısızlık