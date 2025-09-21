Aykut Kocaman yönetime sitem etti

Aykut Kocaman yönetime sitem etti
Yayınlanma:
Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Aykut Kocaman, sitem dolu açıklamalarda bulundu ve sarı-lacivertlilerin ihtiyaç duyduğu zaman göreve hazır olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, kulüpte yapılan başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

Kocaman, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'na 85 dakika yettiFerdi Kadıoğlu'na 85 dakika yetti

''SEÇENEK DAHİ OLMAMAK TUHAF BİR DURUM''

Yönetime sitem dolu açıklamalar yapan Kocaman, "Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olamamak tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların kendinin düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok. Hiçbir kişinin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı söylemiştim. Tekrarlıyorum, bana ihtiyaç duyduğu zaman ama bana da ihtiyaç duyulmasını hiçbir zaman istemiyorum çünkü tırnak içinde söylüyorum bunu, başka bir seviyeyi anlatıyorum.

İnşallah bana ihtiyacı hiç olmasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Bana ihtiyacı olduğu zaman hiçbir ön koşul olmadan, bütün vücudumla bedenimle geleceğimi söylemiştim. Bu saatten sonra ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğu zaman burada olduğumu her zaman söylüyorum." dedi.

Aykut Kocaman'ın diğer sözleri şu şekilde:

"Teknik direktörlüğe devam ediyorum ama kendi koşullarımda. Kendi çalışma şartlarımı oluşturabileceğim bir yer olursa orada devam etmek istiyorum. Saha dışı sadece bu dönemin değil, bu seçimde çok yenilendi. 3 Temmuz'da fiilen bir darbeyle başlayan bir süreç bu. Çok daha ağır günleri geçirdi. Halen devam ediyor. Saha dışı tarafı bu."

"Son 3 senedir saha içindeki kadrolar kuvvetli kadrolar. Dışarıdan bakıldığı zaman kaliteli ve pahalı kadrolarından bir tanesi. Saha içinde tabii her zaman işler kalite orantısıyla olmayabiliyor. Bunda sadece oyuncu ve antrenörleri suçlamamak gerekiyor. Her zaman yönetimlerin de bu konuda payını alması gerekiyor.

40 yıl çalıştım. 18 yaşında başladım bu işe, nereden bakarsanız 41. yıl bu sene. Bunun 38-39 yılı bir fiil çalışarak geçti. Ne öğrendin bu başarı ve başarısızlıktan diye bana sorulduğunda, başarıya giden yolda aslan payı, bu benim içinde bulunduğum kadrolar ve o dönemdeki başkanlarımız da dahil önce başkanların ve yönetimlerindir. Çünkü onlar antrenörlere ve seçimlerine saygı gösterirler, destek verirler. Önce başkan ve yönetimdir."

"Sonra antrenör ve oyuncu diye devam eder. Ama ülkemizde daha fazla oyuncu üzerinden başlayıp sonra antrenöre ve yöneticilere diye devam eder. Fenerbahçe'nin bu 7 yıldaki ilk 3-4 yılındaki kadrolarda ciddi problemler vardı. Sezon içindeki dokunuşlar da doğru değildi. Son 3 yılda antrenör ve kadro bazında ciddi yatırımlar yapıldı.

Bu sezonun başına dönersek bu seferde yönetimlerin doğru zamanlardaki doğru davranışları belirleyici rol oynuyor. Sanki saha içindeki problemlerin bu rol oynamadaki eksiklerin etkili olduğu kanısındayım."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Spor
Sadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la biz
Sadettin Saran konuşmasını unuttu: Ne diyecektik la biz
Ferdi Kadıoğlu'na 85 dakika yetti
Ferdi Kadıoğlu'na 85 dakika yetti