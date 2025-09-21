Aykut Kocaman yönetime sitem etti

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman, kulüpte yapılan başkanlık seçiminde oyunu kullandı.

Kocaman, oyunu kullandıktan sonra açıklamalarda bulundu.

Ferdi Kadıoğlu'na 85 dakika yetti

''SEÇENEK DAHİ OLMAMAK TUHAF BİR DURUM''

Yönetime sitem dolu açıklamalar yapan Kocaman, "Kişiselleştirmek istemiyorum ama seçenek dahi olamamak tuhaf bir durum. Bu tuhaf durumu da yaratanların kendinin düşünmesi lazım. Benim yanıt verme şansım yok. Hiçbir kişinin, grubun ya da oluşumun adamı olmadığımı söylemiştim. Tekrarlıyorum, bana ihtiyaç duyduğu zaman ama bana da ihtiyaç duyulmasını hiçbir zaman istemiyorum çünkü tırnak içinde söylüyorum bunu, başka bir seviyeyi anlatıyorum.

İnşallah bana ihtiyacı hiç olmasın, Fenerbahçe hep yükseklerde kalsın. Bana ihtiyacı olduğu zaman hiçbir ön koşul olmadan, bütün vücudumla bedenimle geleceğimi söylemiştim. Bu saatten sonra ihtiyaç olmasın ama ihtiyaç olduğu zaman burada olduğumu her zaman söylüyorum." dedi.

Aykut Kocaman'ın diğer sözleri şu şekilde: