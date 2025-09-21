Ferdi Kadıoğlu'na 85 dakika yetti

İngiltere Premier Lig’in 5. Haftasında Brighton, sahasında Tottenham ile karşılaştı.

Amex Stadyumu’nda oynanan mücadele, 2-2’lik eşitlikle tamamlandı.

Brighton’ın gollerini Minteh ve Ayari atarken, Tottenham golleri J. Van Hecke (kendi kalesine) ve Richarlison ile buldu.

FERDİ KADIOĞLU İLK 11’DE BAŞLADI

Mücadeleye ilk 11’de başlayan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, 10 ay sonra ilk 11’e girmeyi başardı.

Uzun süreli sakatlık yaşayan ve sahalara geri dönen Ferdi, 85. dakikada yerini Wieffer’e bıraktı.

MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Milli yıldız, Tottenham karşısında sergilediği performans ile maçın adamı seçilmeyi başardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tottenham karşısındaki performansıyla Ferdi, maçın oyuncusu" ifadeleri kullanıldı.

Böylece Ferdi Kadıoğlu, Brighton kariyerinde ilk kez bu ödüle layık görüldü.