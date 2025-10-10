Avusturya 10 Danimarka 6 gol attı: Avrupa'da gol yağdı

Avusturya 10 Danimarka 6 gol attı: Avrupa'da gol yağdı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasında 8 maç yapıldı.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftada C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.

Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 yenerken, Danimarka da deplasmanda Belarus'u 6-0 mağlup etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

C GRUBU

Belarus-Danimarka: 0-6

İskoçya-Yunanistan: 3-1

G GRUBU

Finlandiya-Litvanya: 2-1

Malta-Hollanda: 0-4

H GRUBU

Avusturya-San Marino: 10-0

Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2

L GRUBU

Çekya-Hırvatistan: 0-0

Faroe Adaları-Karadağ: 4-0

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

