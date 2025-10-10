Avusturya 10 Danimarka 6 gol attı: Avrupa'da gol yağdı
Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasında 8 maç yapıldı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. haftada C, G, H ve L gruplarında 8 maç oynandı.
Avusturya, evinde San Marino'yu 10-0 yenerken, Danimarka da deplasmanda Belarus'u 6-0 mağlup etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
C GRUBU
Belarus-Danimarka: 0-6
İskoçya-Yunanistan: 3-1
G GRUBU
Finlandiya-Litvanya: 2-1
Malta-Hollanda: 0-4
H GRUBU
Avusturya-San Marino: 10-0
Kıbrıs Rum Kesimi-Bosna Hersek: 2-2
L GRUBU
Çekya-Hırvatistan: 0-0
Faroe Adaları-Karadağ: 4-0
