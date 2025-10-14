Avrupa Konyasporlu futbolcuyu konuşuyor: Videosu viral oldu

Avrupa Konyasporlu futbolcuyu konuşuyor: Videosu viral oldu
Yayınlanma:
Bardhi'den şahane frikik golü geldi. Konyaspor'un yıldızı dün gece Kuzey Makedonya formasıyla tüm Avrupa'nın dikkatini üzerine çekti.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda oynanan Kuzey Makedonya - Kazakistan karşılaşmasında Konyaspor’un yıldız orta sahası Enis Bardhi, attığı frikik golüyle geceye damgasını vurdu. Tose Proeski Arena’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona ererken, Bardhi’nin skoru belirleyen golü UEFA tarafından 'serbest vuruş ustalığı' olarak nitelendirildi.

Süper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gideceklerSüper Lig takımı uçak bulamadı: Deplasmana trenle gidecekler

VİDEOSU VİRAL OLDU

Kazakistan 54. dakikada Dinmuhamed Karaman’ın golüyle öne geçerken, ev sahibi Kuzey Makedonya 74. dakikada Bardhi’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşla eşitliği sağladı. Topun ağlarla buluştuğu an, tribünlerde büyük coşkuya neden oldu.

Video kısa zamanda milyonlarca kez izlendi. Viral olan videoda Bardhi’yi etiketleyen futbolseverler yıldız oyuncudan özgü dolu sözlerle bahsetti.

UEFA'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

UEFA, resmi sosyal medya hesaplarından Bardhi’nin golünü "Enis Bardhi bir serbest vuruş dehasıdır" notuyla paylaşarak Makedon oyuncuya övgüde bulundu. Bu gol, hem estetik hem de kritik zamanlamasıyla dikkat çekti.

MAKEDONYA 13 PUANDA

Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 13’e yükseltti ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Kazakistan ise 7 puanda kaldı. J Grubu’nda Kuzey Makedonya bir sonraki maçta Galler’e konuk olacakken, Kazakistan sahasında güçlü rakibi Belçika’yı ağırlayacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Spor
Sadettin Saran bütün ekibi kovacak
Sadettin Saran bütün ekibi kovacak
Arkadaşı ağzından kaçırdı: Solskjaer'in yeni takımı belli oldu
Arkadaşı ağzından kaçırdı: Solskjaer'in yeni takımı belli oldu