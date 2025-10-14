Avrupa Konyasporlu futbolcuyu konuşuyor: Videosu viral oldu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri J Grubu’nda oynanan Kuzey Makedonya - Kazakistan karşılaşmasında Konyaspor’un yıldız orta sahası Enis Bardhi, attığı frikik golüyle geceye damgasını vurdu. Tose Proeski Arena’da oynanan mücadele 1-1’lik eşitlikle sona ererken, Bardhi’nin skoru belirleyen golü UEFA tarafından 'serbest vuruş ustalığı' olarak nitelendirildi.

VİDEOSU VİRAL OLDU

Kazakistan 54. dakikada Dinmuhamed Karaman’ın golüyle öne geçerken, ev sahibi Kuzey Makedonya 74. dakikada Bardhi’nin ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşla eşitliği sağladı. Topun ağlarla buluştuğu an, tribünlerde büyük coşkuya neden oldu.

Video kısa zamanda milyonlarca kez izlendi. Viral olan videoda Bardhi’yi etiketleyen futbolseverler yıldız oyuncudan özgü dolu sözlerle bahsetti.

UEFA'DAN BÜYÜK ÖVGÜ

UEFA, resmi sosyal medya hesaplarından Bardhi’nin golünü "Enis Bardhi bir serbest vuruş dehasıdır" notuyla paylaşarak Makedon oyuncuya övgüde bulundu. Bu gol, hem estetik hem de kritik zamanlamasıyla dikkat çekti.

MAKEDONYA 13 PUANDA

Bu sonuçla Kuzey Makedonya puanını 13’e yükseltti ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Kazakistan ise 7 puanda kaldı. J Grubu’nda Kuzey Makedonya bir sonraki maçta Galler’e konuk olacakken, Kazakistan sahasında güçlü rakibi Belçika’yı ağırlayacak.