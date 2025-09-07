Atatürk’ün kızları diyerek ikinciliğin ardından paylaştı

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tebrik mesajını "Atatürk’ün kızları" diyerek ikinciliğin ardından paylaştı. "Filenin Sultanları! Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız"

FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyonda gümüş madalya kazandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şampiyonayı 2. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyasından paylaşım yaparak kutladı.

Filenin Sultanları'na "Atatürk’ün kızları" diyerek seslenen Dervişoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Atatürk’ün kızları, Filenin Sultanları! Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Göğsünüzdeki Ay-Yıldızla, azminizi ve yüreğinizi sahaya koyarak tarihe altın harflerle geçtiniz. Hepinizi yürekten kutluyor, Sizlerle gurur duyuyor, Gözlerinizden öpüyorum!"

