İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, tebrik mesajını "Atatürk’ün kızları" diyerek ikinciliğin ardından paylaştı. "Filenin Sultanları! Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız"Sitemizi Haberler'de takip edin
FIVB Dünya Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, İtalya ile karşı karşıya geldi. İtalya'ya 3-2 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, organizasyonda gümüş madalya kazandı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, şampiyonayı 2. olarak tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı sosyal medyasından paylaşım yaparak kutladı.
Filenin Sultanları'na "Atatürk’ün kızları" diyerek seslenen Dervişoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:
"Atatürk’ün kızları, Filenin Sultanları! Milletimize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Göğsünüzdeki Ay-Yıldızla, azminizi ve yüreğinizi sahaya koyarak tarihe altın harflerle geçtiniz. Hepinizi yürekten kutluyor, Sizlerle gurur duyuyor, Gözlerinizden öpüyorum!"