Arsenal'in yıldızı Beşiktaş'a: Resmi teklif yapıldı
Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard için resmi teklifte bulundu.

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.

Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklifini İngiliz ekibine iletti.

Tarafların pazarlık yaptığı ve görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edildi

Leandro Trossard Arsenal formasıyla

TROSSARD DA GELMEK İSTİYOR

Sercan Dikme'nin haberine göre; Belçikalı kanat oyuncusu da Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.

Teknik heyetin de Trossard transferine onay verdiği aktarıldı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldız isme 3 yıllık sözleşme yaptığı yazıldı.

ARSENAL PERFORMANSI

Geçen sezon Arsenal ile 56 maçta forma giyen Trossard, 10 gol atarken 9 da asist yaptı.

Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Trossard, kariyerinde Genk ve Brighton gibi takımlarda forma giydi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

