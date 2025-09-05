Arsenal'in yıldızı Beşiktaş'a: Resmi teklif yapıldı
Beşiktaş, Arsenal'in yıldızı Leandro Trossard için resmi teklifte bulundu.
Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş'ta flaş bir gelişme yaşandı.
Beşiktaş, Arsenal'de forma giyen Leandro Trossard için resmi teklifini İngiliz ekibine iletti.
Tarafların pazarlık yaptığı ve görüşmelerin olumlu sürdüğü ifade edildi
TROSSARD DA GELMEK İSTİYOR
Sercan Dikme'nin haberine göre; Belçikalı kanat oyuncusu da Beşiktaş'a transfer olmak istediğini kulübüne bildirdi.
Teknik heyetin de Trossard transferine onay verdiği aktarıldı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Beşiktaş'ın 29 yaşındaki yıldız isme 3 yıllık sözleşme yaptığı yazıldı.
ARSENAL PERFORMANSI
Geçen sezon Arsenal ile 56 maçta forma giyen Trossard, 10 gol atarken 9 da asist yaptı.
Piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösterilen Trossard, kariyerinde Genk ve Brighton gibi takımlarda forma giydi.