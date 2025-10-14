Arkadaşı ağzından kaçırdı: Solskjaer'in yeni takımı belli oldu

Arkadaşı ağzından kaçırdı: Solskjaer'in yeni takımı belli oldu
Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi belli oluyor. Futbolculuk zamanlarında Manchester United'dan takım arkadaşı Paul Scholes, Solskjaer'in muhtemel yeni takımını ağzından kaçırdı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra herhangi bir takım çalıştırmayan Ole Gunnar Solskjaer'in yeni adresi netleşiyor.

İngiliz futbol efsanesi Paul Scholes, Norveçli teknik adam ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

SOLSKJAER'İN YENİ ADRESİNİ AĞZINDAN KAÇIRDI

Scholes, The Good, The Bad & The Football adlı podcast yayını sırasında, Solskjaer'in yeni adresini ağzından kaçırdı.

''RANGERS YETKİLİLERİYLE GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEDİ''

Paul Scholes, eski takım arkadaşı Nicky Butt ile sohbet ettiği sırada, "Geçen gece biriyle birlikteydim ve bana Londra'da Rangers yetkilileriyle görüşeceğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Butt, "Kimi kastettiğini biliyorum. Manchester United'ı çalıştırmıştı, Şampiyonlar Ligi finalinde gol atmıştı… Ole'den mi bahsediyorsun?" sorusunu yöneltti.

İDDİALAR GÜÇLENDİ

Bu tahmin sonrası şaşkınlık geçiren Scholes, "Yorum yok" dedi ve gülümsedi. Daha sonra "Avuçlarım terlemeye başladı" ifadesi, Solskjaer ile ilgil ortaya atılan iddiaları güçlendirdi.

Bu açıklamanın ardından, Ole Gunnar Solskjaer’in İskoçya’nın köklü kulüplerinden Rangers ile teknik direktörlük konusunda yeniden görüşme yaptığı iddiaları gündeme taşındı.

Herhangi bir resmi duyuru yapılmamış olsa da, kulislerde Solskjaer’in Rangers’ın yeni teknik patronu olabileceği yönündeki söylentiler giderek güçleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

