Nuri Şahin'in yardımcısı Boluspor'da
1. Lig ekibi Boluspor’un yeni teknik direktörü belli oldu.
Boluspor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Aslan’ı getirdi.
Arslan, son olarak Nuri Şahin’in yardımcılığını yapmıştı.
ERTUĞRUL ARSLAN’IN KARİYERİ
Ertuğrul Arslan, 2019 yılında Antalyaspor’da görev almaya başladı ve 2020’den 2023’e kadar geçen dört sezonda kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yaptı.
ŞAHİN'İN YARDIMCILIĞINI YAPIYORDU
45 yaşındaki teknik adam, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un teknik direktörü Nuri Şahin döneminde Şahin’in yardımcılığını yapıyordu.
Boluspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Arslan’ın, 14 Ekim’de gerçekleştirilecek haftanın ilk antrenmanında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.
Deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde yer alacak yardımcı antrenörlerin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi planlanıyor.