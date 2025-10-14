Nuri Şahin'in yardımcısı Boluspor'da

Nuri Şahin'in yardımcısı Boluspor'da
Yayınlanma:
Son olarak Nuri Şahin’in yardımcılığını yapan Ertuğrul Aslan, Boluspor’un yeni teknik direktörü oldu.

1. Lig ekibi Boluspor’un yeni teknik direktörü belli oldu.

NURİ ŞAHİN’İN YARDIMCISI BOLUSPOR’DA

Boluspor, teknik direktörlük görevine Ertuğrul Aslan’ı getirdi.

Arslan, son olarak Nuri Şahin’in yardımcılığını yapmıştı.

Bodrum FK kazanırsa 3 yıl 4 ay 14 gün sonra başaracakBodrum FK kazanırsa 3 yıl 4 ay 14 gün sonra başaracak

ERTUĞRUL ARSLAN’IN KARİYERİ

Ertuğrul Arslan, 2019 yılında Antalyaspor’da görev almaya başladı ve 2020’den 2023’e kadar geçen dört sezonda kulüpte yardımcı antrenör olarak görev yaptı.

ŞAHİN'İN YARDIMCILIĞINI YAPIYORDU

45 yaşındaki teknik adam, Bundesliga ekibi Borussia Dortmund’un teknik direktörü Nuri Şahin döneminde Şahin’in yardımcılığını yapıyordu.

Boluspor’un yeni teknik direktörü Ertuğrul Arslan’ın, 14 Ekim’de gerçekleştirilecek haftanın ilk antrenmanında takımın başında sahaya çıkması bekleniyor.

Deneyimli çalıştırıcının teknik ekibinde yer alacak yardımcı antrenörlerin ise önümüzdeki günlerde netleşmesi planlanıyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

