Arda Turan'dan akılları karıştıran açıklama

Arda Turan'dan akılları karıştıran açıklama
Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek final maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar’ı 3-0 yenerek yarı final için büyük avantaj elde etti. Maç biter bitmez konuşan Arda Turan’ın kibir ve mütevazilik sözleri akılları karıştırdı.

UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları tamamlandı.
Çeyrek final ayağında dört maç oynanırken, Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, yarı final yolunda büyük bir avantaj elde etti.

AZ ALKMAAR’I 3 GOLLE GEÇTİ

Shakhtar Donetsk, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar’ı 3-0 yenerek yarı final kapısını araladı.
Polonya'nın Henryka Reymana Stadyumu’nda oynanan maçta golleri 72. dakikada Pedrinho ile 81 ve 83. dakikalarda Alisson Santana attı.

"BİZİ ÖLDÜRECEK ŞEY KİBİRDİR"

Ukrayna ekibinin teknik direktörü Arda Turan, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.
Mütevazılık ve kibire vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bizi öldürecek şey kibirdir. Eğer herhangi bir yumuşama veya rahatlama olursa, darmadağın oluruz. Çünkü AZ çok zorlu bir rakip. Kibirli olmamalıyız, mütevazı olmalıyız. Skor 0-0 gibi orada da kazanmak için oynamalıyız. Çünkü karşımızda çok iyi organize olmuş bir futbol kültürü var." ifadelerini kullandı.
Arda Turan'ın 3-0'lık galibiyetin ardından kullandığı bu sözler akılları karıştırdı.

YARI FİNALDE KİMLE EŞLEŞECEK?

AZ Alkmaar ve Shakhtar Donetsk, 16 Nisan Perşembe günü rövanş maçında yeniden karşı karşıya gelecek.
Bu eşleşmenin galibi, yarı finalde Crystal Palace – Fiorentina maçının galibi ile oynayacak.
İngiliz ekibi, ilk maçta İtalyan temsilcisi Fiorentina’yı 3-0’lık skorla mağlup ederek avantajı elde etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

