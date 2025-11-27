Arda Turan dünya liderleriyle birlikte Erdoğan'a da seslendi

Arda Turan dünya liderleriyle birlikte Erdoğan'a da seslendi
Yayınlanma:
Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, "Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenski'ye sesleniyorum" diyerek açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, İrlanda'da Shamrock Rovers FC ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Ukrayna'daki şartların sorulması üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. Organizasyonumuz çok iyi ama 16 saat yolda olmak kolay değil. Bugün sadece hafif bir antrenman yapabildik. Buna rağmen pozitif bakmayı öğreniyoruz. Bunu da Ukraynalılardan öğrendim. Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara büyük bir saygı duyuyorum.

Arda Turan açıkladı: Bombalar gelince sığınağa indikArda Turan açıkladı: Bombalar gelince sığınağa indik

"BİR GECE KİEV'DE KALIN"

Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenski'ye sesleniyorum. Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı. Bir gece Kiev'de kalın, o zaman futboldan bahsetmek istemezsiniz. Ama bu insanlar her gün böyle yaşıyor. Ukrayna halkını seviyorum, oyuncularımı seviyorum. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Onlar için buradayım. Ukraynalılar artık benim ailem gibi."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Konya'da yetiştirip 1 milyondan fazla kazandı
Deprem Uzmanı en riskli şehirleri sıraladı: Dünyanın büyük fay hatlarından birisi Türkiye'den geçiyor
Lapa lapa kar yağacak 13 ili açıkladı: Meteoroloji tam tarih verdi
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! 2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor!
2026 yemek ücreti zammı belli oldu: İşte zamlı yemek kartı bedeli
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Japonya’da “2026 Yılının Otomobili" seçildi:
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki bozduran bin pişman olacak!
Bozduran bin pişman olacak!
Dünya devi öyle bir miktar verdi ki...
AKP'nin fenomen trolünden Erdoğan'ı çok kızdıracak Bilal Erdoğan çıkışı
Mehmet Şimşek'e emekliyi üzecek destek geldi: Daha da sıkılaştırın
İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Spor
Süper Lig kulübü Cenk Tosun'u resmen açıkladı
Süper Lig kulübü Cenk Tosun'u resmen açıkladı
Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde nasıl oynayacağını açıkladı
Osimhen'in Fenerbahçe derbisinde nasıl oynayacağını açıkladı