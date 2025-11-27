Arda Turan dünya liderleriyle birlikte Erdoğan'a da seslendi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını çalıştıran Arda Turan, İrlanda'da Shamrock Rovers FC ile oynayacakları UEFA Konferans Ligi maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Arda Turan, Ukrayna'daki şartların sorulması üzerine şunları söyledi:

"Öncelikle oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum. Buraya 16 saatlik bir yolculukla geldik. Organizasyonumuz çok iyi ama 16 saat yolda olmak kolay değil. Bugün sadece hafif bir antrenman yapabildik. Buna rağmen pozitif bakmayı öğreniyoruz. Bunu da Ukraynalılardan öğrendim. Bombalar patlarken, roketler ve dronlar uçarken insanlar yaşamaya devam ediyor. Onlara büyük bir saygı duyuyorum.

Arda Turan açıkladı: Bombalar gelince sığınağa indik

"BİR GECE KİEV'DE KALIN"

Trump'a, Putin'e, Erdoğan'a, Zelenski'ye sesleniyorum. Çocuklar savaş düşünmek zorunda kalmamalı. Bir gece Kiev'de kalın, o zaman futboldan bahsetmek istemezsiniz. Ama bu insanlar her gün böyle yaşıyor. Ukrayna halkını seviyorum, oyuncularımı seviyorum. Kazanmak ya da kaybetmek önemli değil. Onlar için buradayım. Ukraynalılar artık benim ailem gibi."