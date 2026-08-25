Arda Güler'e maç sırasında sürpriz tepki: Takım arkadaşı çok sinirlendi

İspanya Laliga'nın ilk haftasında Real Madrid deplasmanda Espanyol'u 2-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

ARDA GÜLER ASİSTİNİ YAPTI

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 9. dakikada Jude Bellingham ve 90. dakikada Carlos Espi kaydetti. Jude Bellingham'ın attığı golün asistini yapan Arda Güler performansıyla beğeni topladı.

PAS TERCİHİNE SÜRPRİZ TEPKİ

Takımın en iyileri arasında gösterilen milli futbolcuya maç içerisinde ilginç bir tepki geldiği ortaya çıktı. Gelişen bir Real Madrid atağında topu alan Arda Güler pas tercihini Kylian Mbappe'den yana kullandı.

VINICIUS JUNIOR ÇOK SİNİRLENDİ

Ancak Arda Güler'in pas tercihi Vinicius Junior'ı kızdırdı. 3 kez Arda Güler'e seslendiği görülen Brezilyalı futbolcunun en sonunda “Arda! Bir kez olsun şu pası bana at. Hep aynı şey oluyor" dediği ifade edildi. Vinicius Junior'ın tepkisi sosyal medyada gündem oldu.