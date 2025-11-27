Arda Güler bin pişman etti!

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde Yunanistan'da Olympiakos'u 4-3 yendi.

İspanyol ekibini galibiyete Mbappe'nin 4 golü götürdü. Fransız yıldızın attığı 2. golün asistini Arda Güler yaptı.

Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso, 61. dakikada Arda Güler'i oyundan aldı. Ancak sonra bu kararı nedeniyle bin pişman oldu.

ARDA İLE ÖZEL GÖRÜŞTÜ

İspanyol basınından Defansa Central, çarpıcı bir haberi okurlarıyla paylaştı. Habere göre teknik direktör Alonso, Arda Güler'den oyundan aldığı için pişman oldu ve özür diledi. Arda Güler'le özel bir görüşme yaptığı belirtilen Alonso'nun "Seni oyundan almamalıydım" diyerek pişman olduğunu söylediği ileri sürüldü.

Marca'da ise "Takım ona çok ihtiyaç duyuyor. Ortaya çıktığında Madrid biraz nefes aldı. Ama çok da değil. Türk oyuncunun sihirli dokunuşuyla Mbappe bir gol daha attı. İkinci yarıda Olympakos'un tamamen çöküşünün ardından bıraktığı boşluğu çok iyi değerlendirdi. İleriye koşacak boşluk olduğunda, futbolu onun kadar iyi anlayan çok az oyuncu var. 60. dakikada Bellingham ile değiştirildi. Maç notu: 7" ifadeleri kullanıldı.