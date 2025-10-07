Arap tayı Torlak rekor fiyata satıldı! Hürkal arkasından geldi

TİGEM’in Veliefendi’de düzenlediği açık artırmada “Torlak” adlı safkan Arap tayı 5 milyon 250 bin liraya satıldı. 14 tayın satıldığı ihalede toplam hasılat 45,7 milyon lira oldu. Gelirin büyük bölümü online satışlardan sağlandı.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Anadolu Tarım İşletmesi, İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda 15 baş safkan elit Arap koşu tayını açık artırmayla satışa çıkardı. Hibrit modelle yapılan müzayedede 14 tay satıldı, 1 tay ise alıcı bulamadı.

TORLAK REKOR KIRDI

En yüksek fiyata alıcı bulan tay, “Torlak” oldu. 5 milyon 250 bin liraya satılan tayı, 5 milyon 100 bin liralık satışla “Hürkal” izledi. En düşük bedelle satılan tay ise 1 milyon 300 bin lirayla “Yalnızede” oldu.

45 MİLYON LİRA GELİR

Satıştan toplam 45 milyon 700 bin lira gelir elde edildi.

TİGEM Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bülbül, 2024 yılı tay satışları ve yetiştiricilik primlerinden yaklaşık 300 milyon lira gelir elde ettiklerini belirtti. Bülbül, “Bizim için her başarı, her gerçekleştirilmiş hedef yeni bir eşik. Bu sene onun da üstüne çıkmayı planlıyoruz. 400-500 milyon lira gibi bir hedefimiz var. Şu anda da çok iyi gidiyor.” dedi.

Bugünkü ihalede 45 milyon 700 bin liralık hasılat elde ettiklerini vurgulayan Bülbül, “5 milyon 250 bin liraya da satılan bir tayımız oldu. Sultansuyu Tarım İşletmesinin ihalesi de iki hafta sonra burada olacak, onunla da sezonu kapatmış olacağız.” ifadelerini kullandı.

İhalenin bu yılki en yüksek ortalama gelir elde edilen satış olduğunu söyleyen Bülbül, hibrit modelin önemine dikkat çekti:

“İkinci önemi de bu sene yürürlüğe aldığımız hibrit satış modeli var. Bunu yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Öz kaynaklarımızla TİGEM bünyesinde geliştirdiğimiz bir sistem bu. Bu sistemin de yavaş yavaş oturduğunu görüyoruz.”

Bülbül, online katılım sayesinde daha geniş kesimlerin ihaleye dâhil olduğunu belirtti:

“Bazı ihalelerde hasılatın yüzde 50’sinden fazlası direkt online satışlardan sağladığımız gelirlerden oluştu. Bu ihalede de bir önceki ihalede de oldukça büyük bir bölüm yine online katılımcılar tarafından alınan taylardan gerçekleşmiş oldu.”

