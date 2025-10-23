Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu: 625 oyun 516'sını aldı

Yayınlanma:
2. Lig ekibi Ankaragücü'nde yeni başkan seçildi.

MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı Ankara’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

MUHAMMET YAMAN VE SERKAN ÜLKER YARIŞTI

Genel kurulda mevcut başkan Gazi Ercüment Tekin aday olmazken, Muhammet Yaman ve Serkan Ülker başkanlık için yarıştı.

Genel kurulda, önceki yönetimin faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi.

625 OY ATILDI

Genel kurul toplantısına katılan 719 delegenin 625’i oy kullandı.

mke-ankaragucunun-yeni-baskani-muhammet-978340-290524.jpg
Ankaragücü'nün yeni başkanı Muhammet Yaman

516 OY İLE KAZANAN MUHAMMET YAMAN OLDU

Kullanılan 625 oyun 516’sını alan Muhammet Yaman başkent ekibinin yeni başkanı oldu.

Başkan adaylarından Serkan Ülker ise 103 oyda kaldı. Genel kurulda 6 oy da geçersiz sayıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

