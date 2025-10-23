Ankaragücü'nün yeni başkanı belli oldu: 625 oyun 516'sını aldı
Yayınlanma:
2. Lig ekibi Ankaragücü'nde yeni başkan seçildi.
MKE Ankaragücü’nün olağanüstü genel kurul toplantısı Ankara’da, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.
Fenerbahçe'nin Stuttgart maçı ilk 11'i belli oldu
MUHAMMET YAMAN VE SERKAN ÜLKER YARIŞTI
Genel kurulda mevcut başkan Gazi Ercüment Tekin aday olmazken, Muhammet Yaman ve Serkan Ülker başkanlık için yarıştı.
Genel kurulda, önceki yönetimin faaliyet raporu, gelir-gider tablosu, denetleme kurulu raporu ve tahmini bütçe okunarak ibra edildi.
625 OY ATILDI
Genel kurul toplantısına katılan 719 delegenin 625’i oy kullandı.
516 OY İLE KAZANAN MUHAMMET YAMAN OLDU
Kullanılan 625 oyun 516’sını alan Muhammet Yaman başkent ekibinin yeni başkanı oldu.
Başkan adaylarından Serkan Ülker ise 103 oyda kaldı. Genel kurulda 6 oy da geçersiz sayıldı.