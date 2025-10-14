Ankaragücü'nde büyük sürpriz

Ankaragücü'nde büyük sürpriz
Yayınlanma:
Ankaragücü'nde Eryaman zaferi coşkuyla kutlandı! Prim miktarı ikiye katlandı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ekiplerinden Ankaragücü, bu sezon Eryaman Stadı’nda elde ettiği ilk galibiyetle hem moral buldu hem de prim sevinci yaşadı.
Kulüp yönetiminin sezon başında belirlediği prim sistemi, bu galibiyetle birlikte daha da anlam kazandı.

Süper Lig'in efsanesi amatör ligde ilk maçına çıktıSüper Lig'in efsanesi amatör ligde ilk maçına çıktı

Viralspor’un edindiği bilgilere göre, Ankaragücü yönetimi iç saha galibiyetleri için 20 bin TL, deplasman zaferleri için ise 25 bin TL prim uygulaması başlatmıştı. Eryaman’daki bu ilk zaferin ardından soyunma odasında yaşanan sevinç, başkan adayı Muhammet Yaman’ın verdiği ek prim sözüyle doruğa ulaştı.

20 BİN'DEN 40 BİNE ÇIKTI

Maç öncesinde Viralspor’a konuşan Muhammet Yaman, galibiyet halinde takıma ekstra prim vereceğini açıklamıştı. Karşılaşma sonrası bu sözünü yerine getiren Yaman, oyunculara 20 bin TL daha katkı sundu. Böylece toplam prim miktarı 40 bin TL’ye ulaştı.

ankaragucu.jpg

ÇEYREK ALTIN HEDİYE

Ayrıca, kulübün onursal başkanı Mehmet Yiğiner de futbolculara çeyrek altın hediye ederek galibiyet sevincine ortak oldu. Soyunma odası koridorlarında yaşanan sevinç çığlıkları, takımın moralini yükseltti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

