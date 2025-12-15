Ankaragücü taraftarını kızdıran karar resmen açıklandı


İnegölspor'a konuk olacak Ankaragücü'nde alınan karar taraftarların tepkisini çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup’un 16. hafta maçında Ankaragücü deplasmanda İnegölspor ile karşı karşıya gelecek. 16 Aralık Salı günü İnegöl İlçe Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 15.00’te başlayacak.

100 KİŞİLİK KONTENJAN AYRILDI

Karşılaşmaya artık saatler kalırken Ankaragücü’nden taraftarlara kötü bir haber geldi. Ankaragücü Başkan Yardımcısı Mahmut Yılmaz sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 100 kişilik deplasman kontenjanı ayrıldığını duyurdu.

Mahmut Yılmaz açıklamasında “Sultan Su İnegölspor ile oynayacağımız müsabaka için kulübümüze 100 kişilik misafir seyirci kontenjanı ayrılmıştır. Taraftarlarımızın bilgisine saygıyla sunarız” dedi.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Ancak bu açıklama Ankaragücü taraftarlarının tepkisine yol açtı. 100 kişilik kontenjanı az bulan Ankaragücü taraftarları, İnegölspor’a tepki gösterdi.

PUAN DURUMU

Geride kalan 15 haftada 22 puan toplayan Ankaragücü 10. sırada yer alıyor. Ev sahibi İnegölspor ise 27 puanla 6. sırada bulunuyor.

