Andre Onana depremi!

Trabzonspor, Galatasaray beraberliğinin ardından Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 15.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayan antrenmanda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Antrenmana kaleci Andre Onana'nın katılmadığı görüldü.

Herkes Andre Onana'nın nerede olduğunu merak ederken sakatlık haberi geldi. Onana'nın bileğinde ağrısı bulunduğu belirtilerek o nedenle antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Onuralp, Nwakaeme, Taha, Salih ve Savic de sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmayan isimler oldu.

7 MAÇIN 4'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Onana: Buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim

Andre Onana'nın kiralık olarak kadroya katılmasıyla Trabzonspor'un da çıkışı başladı.

Onana, bordo mavili takımla 7 maça çıktı. Bu maçların 4'ünde kalesini gole kapattı.

Onana'lı Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da gol yemezken, 4 puan aldı.