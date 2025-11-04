Andre Onana depremi!

Andre Onana depremi!
Yayınlanma:
Trabzonspor'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Bordo mavili takımın kalecisi Andre Onana antrenmana çıkmadı.

Trabzonspor, Galatasaray beraberliğinin ardından Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında oynayacağı Alanyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde saat 15.00’te Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde başlayan antrenmanda sürpriz bir gelişme yaşandı.

Antrenmana kaleci Andre Onana'nın katılmadığı görüldü.

Herkes Andre Onana'nın nerede olduğunu merak ederken sakatlık haberi geldi. Onana'nın bileğinde ağrısı bulunduğu belirtilerek o nedenle antrenmana katılmadığı ifade edildi.

Onuralp, Nwakaeme, Taha, Salih ve Savic de sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmayan isimler oldu.

7 MAÇIN 4'ÜNDE KALESİNİ GOLE KAPATTI

Onana: Buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendimOnana: Buradaki hakemlerin nasıl olduğunu öğrendim

Andre Onana'nın kiralık olarak kadroya katılmasıyla Trabzonspor'un da çıkışı başladı.

Onana, bordo mavili takımla 7 maça çıktı. Bu maçların 4'ünde kalesini gole kapattı.

Onana'lı Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında da gol yemezken, 4 puan aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Çocuğunuzu okula götürmesi için bu küçük Toyota'ya güvenir misiniz?
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Aşırı üretim alarmı: Yepyeni otomobiller çürümeye terk edildi!
Sergen Yalçın'dan kendini yakacak sözler: Derbi sonrası ortalığı karıştıran video
Sosyal konutta 18-30 yaş başvurusuna kısıtlama: Bakan Kurum başvuramayacakları açıkladı
Deprem uzmanından Sındırgı'ya bir iyi bir kötü haber: 6 büyüklüğünde depremler üretebilir ama...
'Pastırma Sıcakları' İstanbulluları terletiyor: Yağış müjdesi AKOM'dan geldi
Ölümlerinden sonra milyonlar kazanmaya devam ediyorlar: İşte en çok kazanan ölü ünlüler!
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Bankalarda emekli promosyon yarışı hız kazandı: İşte en yüksek promosyonu veren bankalar
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Kahverengi Kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Ne yapılması gerekiyor? Uzmanlar açıkladı
Hayat yoksula pahalı! Lüks otomobil satışları son sürat
Spor
Süper Lig'de casusluk iddiası ortalığı karıştırdı
Süper Lig'de casusluk iddiası ortalığı karıştırdı
Serdal Adalı'dan flaş karar: Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü
Serdal Adalı'dan flaş karar: Sergen Yalçın ve Orkun Kökçü