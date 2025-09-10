Anadolu Efes İsrail kararını açıkladı

Anadolu Efes, İsrail ekipleri Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile maçlarını Karadağ'da oynayacak.

Anadolu Efes Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nde İsrail ekipleri Maccabi Rapyd Tel Aviv ve Hapoel IBI Tel Aviv ile olan maçlarını güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'da oynayacak.

KARŞILAŞMALAR KARADAĞ'DA OYNANACAK

Lacivert-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Avrupa Ligi'nde 30 Eylül Salı günü Maccabi Rapyd Tel Aviv ile yapılacak karşılaşma ve 3 Ekim Cuma günü Hapoel IBI Tel Aviv ile gerçekleştirilecek müsabakanın güvenlik tedbirleri doğrultusunda Karadağ'ın başkenti Podgorica'da bulunan MTEL Moraca Spor Salonu'nda seyircili oynanacağı belirtildi.

KOMBİNE SAHİPLERİNE UYARI

Karadağ'a gidecek kombine sahiplerinin, kendilerine maç bileti sağlanması için 22 Eylül 2025 Pazartesi günü kadar kulüple iletişime geçmeleri gerektiği aktarıldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

