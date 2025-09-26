Anadolu Efes farklı başladı

Anadolu Efes farklı başladı
Yayınlanma:
Anadolu Efes, Basketbol Süper Ligi'nin açılış maçında Esenler Erokspor'u 90-76 yendi.

Basketbol Süper Ligi'nde 2025-2026 sezonunun açılış maçında Anadolu Efes, sahasında ağırladığı Esenler Erokspor'u 90-76 mağlup etti.

Bu mücadelede en skorer isim Esenler Erokspor'da 23 sayı kaydeden Jermaine Love oldu.

Anadolu Efes'te ise 16'şar sayı kaydeden Isaia Cordinier ve Şehmus Hazer galibiyette önemli rol oynadı.

SALON: Basketbol Gelişim Merkezi

HAKEMLER: Hüseyin Çelik, Ali Şakacı, Murat Ciner

ANADOLU EFES: Cordinier 16, Weiler-Babb 2, Ercan Osmani 14, Dessert 11, Erkan Yılmaz 4, Şehmus Hazer 16, Loyd 4, Papagiannis 8, Swider 8, Smits 7

ESENLER EROKSPOR: Simmons 6, Egehan Arna 3, Galloway 10, Crawford 17, Cornelie 3, Love 23, Thurman 9, Gant 3, Metehan Akyel 2, Erten Gazi

1'İNCİ PERİYOT: 24-15

DEVRE: 48-28

3'ÜNCÜ PERİYOT: 66-49

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

