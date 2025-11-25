Amedspor'u sarsan gelişme: Nedim Şimşek bıraktı

Boluspor karşısında alınan 4-1’lik mağlubiyetin ardından Amed Sportif Faaliyetler’de Futbol Şube Sorumlusu Nedim Şimşek görevinden ayrıldı.

AÇIKLAMA GECİKMEDİ

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Nedim Şimşek’in istifasının gerekçesi “kulübün kamuoyunda daha fazla yıpratılmaması” olarak belirtildi.

Açıklamada, Şimşek’in uzun yıllardır verdiği emeklere teşekkür edildi.

TEPKİLER YÜKSELDİ

Son dönemde bazı basın kuruluşları ve sosyal medya hesapları üzerinden kulübe yönelik yapılan eleştirilerin “eleştiri kültüründen uzak ve kişisel gündem oluşturma amacı taşıyan haksız ithamlar” olduğu ifade edildi.

Kulüp, yalnızca halktan ve kurumsal yapılardan gelen samimi, yapıcı eleştirileri dikkate alacaklarını vurguladı.

“Kulübümüzü haksız ve yıpratıcı iddialarla hedef alan çevrelere karşı sessiz kalmayacağız.” denildi.

İDDİALAR GÜNDEME GELDİ

Nedim Şimşek’in gazeteci Ali Fikri Işık’a küfür ettiği iddia edilmişti. Bu olayın ardından sosyal medyada tartışmalar da alevlendi.

İŞTE O AÇIKLAMA:

BASINA VE KAMUOYUNA

Kişisel bir sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna yansıtılan, Kulübümüz Futbol Şube Sorumlusuna ilişkin paylaşımlar üzerine; Futbol Şubeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz, “kulübümüzün kamuoyunda daha fazla yıpratılmaması” gerekçesiyle görevinden istifa etmiştir.

Uzun yıllardır kulübümüze vermiş olduğu emeklerinden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz.

Son dönemde bazı basın kuruluşları ve kişisel sosyal medya hesapları üzerinden kulübümüze yönelik yapılan, eleştiri kültüründen uzak ve kişisel gündem oluşturma amacı taşıyan haksız ithamları kabul etmediğimizi kamuoyuna duyururuz.

Halkımız, en zor zamanlarda dahi kulübüne sahip çıkmış ve bu kulübün gerçek söz sahibi olduğunu göstermiştir.

Bu nedenle, sadece halkımızdan ve kurumsal yapılardan gelen samimi, yapıcı eleştirileri dikkate alacağımızı; kulübümüzü haksız ve yıpratıcı iddialarla hedef alan çevrelere karşı sessiz kalmayacağımızı saygıyla bildiririz.