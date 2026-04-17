Amedspor'a şok üstüne şok: Erzurumspor kurtuldu

TFF 1. Lig'de lider Erzurumspor ve 2. sıradaki Amedspor'la ilgili PFDK (Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu) kararları açıklandı. Amedspor'a ceza yağarken, Erzurumspor tek maddeyle kurtuldu.

TFF'nin (Türkiye Futbol Federasyonu) açıklamasına göre Amedspor'a verilen cezalar şöyle:

"AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, 13.04.2026 tarihinde oynanan AMED SPORTİF FAALİYETLER-EMİNEVİM ÜMRANİYESPORTrendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca takdiren ve neticeten 110.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 140.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT TRİBÜNÜ 122, 123, 124 KUZEY ALT TRİBÜNÜ 102, 103, 104 DOĞU ALT TRİBÜNÜ 132, 133, 134 numaralı bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada AMED SPORTİF FAALİYETLER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı ve bu eylemin aynı sezon içinde 3. kez gerçekleştirilmesi nedeniyle FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 120.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

ERZURUMSPOR'A 310 BİN LİRA

TFF 1. Lig'de lider olan ve şampiyonluk için gün sayan Erzurumspor'la ilgili karar da şu şekilde açıklandı:

"ERZURUMSPOR FK’nın, 13.04.2026 tarihinde oynanan ERZURUMSPOR FK-BOLUSPOR Trendyol 1. Lig müsabakasında, stadyuma usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT’nin 49/1. maddesi uyarınca 310.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."