Amedspor sahasında kazandı: Büyük avantajı kaptı
1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta Amedspor sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.
Amed Sportif Faaliyetler’e galibiyeti getiren golleri 78’de Biyogo Poko ve 87’de Diagne (P) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 39’da Mikail Okyar’dan geldi.
PUAN DURUMU
Bu galibiyetle 29 puana ulaşan Amedspor, 2. sıraya yerleşti. 28 puandaki Esenler Erokspor ise 3. sıraya geriledi.
DETAYLAR
Hakemler: Ümit Öztürk, Sabri Öğe, Arif Dilmeç
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Dk. 66 Fernando), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Dia Saba (Dk. 66 Çekdar Orhan), Traore, Moreno (Dk. 90 Sinan Kurt), Diagne (Dk. 89 Kouyate)
Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Cavare, Tugay Kacar (Dk. 81 Jack), Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 51 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 46 Faye), Kayode (Dk. 79 Harun Genç) Berat Luş (Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu)