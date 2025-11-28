Amedspor sahasında kazandı: Büyük avantajı kaptı

Esenler Erokspor'u konuk eden Amed Sportif Faaliyetler, 2-1'lik skorla galip geldi.

1. Lig'in 15. haftasında Amed Sportif Faaliyetler sahasında Esenler Erokspor ile karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanan maçta Amedspor sahadan 2-1’lik skorla galip ayrıldı.

Amed Sportif Faaliyetler’e galibiyeti getiren golleri 78’de Biyogo Poko ve 87’de Diagne (P) kaydetti. Konuk ekibin tek golü ise 39’da Mikail Okyar’dan geldi.

PUAN DURUMU

Bu galibiyetle 29 puana ulaşan Amedspor, 2. sıraya yerleşti. 28 puandaki Esenler Erokspor ise 3. sıraya geriledi.

klfmbds.jpg

DETAYLAR

Hakemler: Ümit Öztürk, Sabri Öğe, Arif Dilmeç

Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Emrah Başsan (Dk. 66 Fernando), Poko (Dk. 90+4 Aytaç Kara), Dia Saba (Dk. 66 Çekdar Orhan), Traore, Moreno (Dk. 90 Sinan Kurt), Diagne (Dk. 89 Kouyate)

Esenler Erokspor: Enes Ali Oral, Onur Ulaş, Nzaba, Enes Alıç, Cavare, Tugay Kacar (Dk. 81 Jack), Mikail Okyar, Recep Niyaz (Dk. 51 Alper Karaman), Catakovic (Dk. 46 Faye), Kayode (Dk. 79 Harun Genç) Berat Luş (Dk. 74 Altar Han Hidayetoğlu)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Spor
