Alvarez'in testi pozitif çıktı: Futboldan men edildi

Yayınlanma:
İspanya LaLiga ekibi Athletic Bilbao'da doping testi pozitif çıkan 30 yaşındaki defans oyuncusu Yeray Alvarez, futboldan 10 ay men cezası aldı.

Athletic Bilbao Kulübünden UEFA tarafından Alvarez'e verilen men cezasıyla ilgili yapılan açıklamada, "UEFA, Yeray'ın hata yaptığını ve 10 ay men cezası verdiğini açıkladı. Manchester United'a karşı oynanan Avrupa Ligi maçında pozitif test sonucu çıkması üzerine 2 Haziran 2025'ten bu yana geçici olarak cezalı duruma düşen oyuncu, 2 Şubat 2026'da antrenmanlara, 2 Nisan 2026'da ise sahalara dönebilecek." denildi.

Soruşturma aşamasının tamamlanmasının ardından UEFA Disiplin Kurulu kararının açıklandığı ve futbolcuya 10 ay men cezası verildiği aktarıldı.

alvare.webp
Yeray Alvarez'e 10 ay futboldan men cezası

Kulüp açıklamasında, "UEFA, kararında yasaklı madde alımının partnerine ait saç dökülmesi önleyici bir ilacın yanlış kullanımı nedeniyle gerçekleştiğinin ve söz konusu maddenin kasıtlı olarak doping yapma amacı taşımadığının ispatlandığını belirterek, oyuncunun kastı olmadığını kabul etti." ifadeleri kullanıldı.

UEFA'nın mevcut düzenlemelere göre sporcuların kendi davranışlarından sorumlu olduklarını ve bu nedenle Yeray Alvarez'in ilacı almadan önce ruhsatlı olup olmadığını teyit etmesi gerektiği belirtildi.

Yeray Alvarez'in geçici men cezasını kendi isteğiyle kabul etmesi nedeniyle cezanın 2 Haziran 2025'ten itibaren geçerli olacağı, 2 Nisan 2026'dan itibaren tekrar sahalara dönmeye hak kazanacağı ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak bu tarihten iki ay önce takımın antrenmanlarına yeniden katılabileceği kaydedildi.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

