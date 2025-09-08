Altınordu'da tehlike çanları çalıyor

Yayınlanma:
İzmir temsilcisi Altınordu sıkıntılı günler geçiriyor.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk hafta evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldıktan sonra deplasmanda İskenderunspor'a 4-0 (D) yenilerek düşme hattına giren Altınordu dün konuk ettiği 24Erzincanspor'a tek golle boyun eğerek son sıraya geriledi.

Oynadığı 3 maçta 1 beraberlik, 2 yenilgi alan İzmir temsilcisi kalesinde 6 gol görürken, 1 gol atabildi. Altyapısından yetişen genç futbolcularla mücadele eden kırmızı-lacivertliler, sezona kötü bir başlangıç yaparak taraftarını üzdü.

UMUT YOK

Geçen sezon Play-Off yarı finalde elenen Altınordu bu sezon kadrosunda yaşadığı kayıplar sonrası umut vermedi. Kırmızı-lacivertli ekibin iyi mücadele ettiği ancak santrfor eksikliği nedeniyle oyununu skora yansıtamadığı dile getirildi.

Yönetimin transfer çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle golcü takviyesi için çalışmaların hız kazandığı kaydedildi. Öte yandan Alparslan Zonguldak Kömürspor'la anlaşırken, Bahattin 68 Aksaray Belediyespor'un yolunu tuttu.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

