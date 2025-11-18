Altaylı Ali Kızılkuyu neye uğradığını şaşırdı

Yayınlanma:
Altay'ın futbolcusu Ali Kızılkuyu, son dönemde üst üste iki şok yaşadı.

3. Lig 4. Grup ekiplerinden Altay'da sezon öncesi takımdan ayrılıp yönetimin değişmesiyle ikna edilerek yuvaya dönen orta saha oyuncusu Ali Kızılkuyu, son dönemde üst üste iki şok yaşadı.

İLK OLARAK SAKATLIK KABUSU

Bu sezon 3 kez rakip fileleri sarsarak siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olan 24 yaşındaki futbolcu ilk olarak sakatlık kabusu yaşadı.

Ertem Şener 'Bir bomba vereyim' diyerek Galatasaray’ın ciddi olarak görüştüğü yıldızı açıkladıErtem Şener 'Bir bomba vereyim' diyerek Galatasaray’ın ciddi olarak görüştüğü yıldızı açıkladı

MAÇI TRİBÜNDEN İZLEDİ

Kütahyaspor deplasmanında sakatlanan Ali, son olarak iç sahadaki Balıkesirspor müsabakasını tribünden izledi.

BİR DARBE DE BAHİS SORUŞTURMASINDAN YEDİ

Genç oyuncu geçen hafta ise bahis soruşturmasına takılarak bir darbe daha yedi. Altay'da soruşturmada ismi geçen 8 futbolcu için Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun açıklayacağı kararlar merakla bekleniyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

