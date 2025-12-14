Altay'ı Ünal kurtardı
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak (20) son 2 maçta attığı 2 golle takımının 6 puan toplamasında büyük rol oynadı.
FORMUNU YAKALADI
Geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Eskişehir Anadoluspor karşılaşmasında 58'inci dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a getirerek profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Ünal, bu haftayı da boş geçmedi.
Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1-0 biten İzmir Çoruhlu FK randevusunda 89'uncu dakikada sahneye çıkan genç forvet, kritik galibiyetin mimarı oldu.
TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ
Sefa'nın soldan ortasında iyi yükselen Ünal Alihan, topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek takımına zaferi getiren isim oldu.
Gol sevincini kollarını açarak yaşayan genç forvet, tecrübeli golcü Murat Uluç'un gol sevinçlerinden esinlendiğini dile getirdi.