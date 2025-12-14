Altay'ı Ünal kurtardı

Altay'ı Ünal kurtardı
Yayınlanma:
3. Lig'de kümede kalma savaşı veren Altay'ın genç golcüsü Ünal Alihan Kavlak, son 2 maçta attığı 2 golle takımının küme hattından uzaklaşmasında etkili oldu.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Altay'da genç santrfor Ünal Alihan Kavlak (20) son 2 maçta attığı 2 golle takımının 6 puan toplamasında büyük rol oynadı.

FORMUNU YAKALADI

Geçen hafta Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanan Eskişehir Anadoluspor karşılaşmasında 58'inci dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a getirerek profesyonel kariyerindeki ilk gol sevincini yaşayan Ünal, bu haftayı da boş geçmedi.

İsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişmeİsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişme

Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 1-0 biten İzmir Çoruhlu FK randevusunda 89'uncu dakikada sahneye çıkan genç forvet, kritik galibiyetin mimarı oldu.

TAKIMINA 3 PUANI GETİRDİ

Sefa'nın soldan ortasında iyi yükselen Ünal Alihan, topu kalecinin uzanamayacağı köşeye göndererek takımına zaferi getiren isim oldu.

Gol sevincini kollarını açarak yaşayan genç forvet, tecrübeli golcü Murat Uluç'un gol sevinçlerinden esinlendiğini dile getirdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
Galatasaray'dan flaş İlkin Aydın kararı
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
İstanbul'a 1 saat uzaklıktaki bu köye yerleşenlere 500 bin lira ödeyecekler
Güllü'nün kızının ifadesi ortaya çıktı! "Benim herhangi bir şeyden korkum yok"
Asgari ücret talebi belli oldu: Bakan Işıkhan kapalı zarftaki mektubu okudu
İstanbul'a kadar uzandı! Kar yağmur ve fırtına uyarısı geldi: 5 ilde sarı kodlu alarm verildi
Spor
İsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişme
İsmail Kartal geri mi dönüyor? Sürpriz gelişme
Barcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacak
Barcelona için flaş iddia: Anlaşma olursa rekor kırılacak
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu
Trabzonspor Beşiktaş derbisinin VAR hakemi belli oldu