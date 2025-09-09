Altay'a kötü haber: 6 hafta yok
Yayınlanma:
Altay'ın kalecisi Ozan Evrim Özenç, sakatlığı nedeniyle en az 4 hafta forma giyemeyecek ve tedavisi 6 hafta sürecek.Sitemizi Haberler'de takip edin
3. Lig 4. Grup'ta sezonun ilk maçında deplasmanda Uşakspor'a 2-0 yenilen Altay'da kaleci Ozan Evrim Özenç'ten kötü haber geldi.
ÇAPRAZ BAĞLARINDA İKİNCİ DERECE YIRTIK VE MENİSKÜSTE ÖDEM!
Siyah-beyazlıların geçen hafta kupada deplasmanda oynadığı Bursa Yıldırımspor müsabakasında 19'uncu dakikada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan 32 yaşındaki tecrübeli file bekçisinin çekilen MR'ında diz çapraz bağlarında ikinci derece yırtık ve menisküste ödem tespit edildi.
TEDAVİSİ 6 HAFTA SÜRECEK
Uşak deplasmanında görev yapamayan kaleci Ozan'ın en az 4 hafta forma giyemeyeceği, tedavisinin 6 haftayı bulabileceği bildirildi.
OZAN'IN YOKLUĞUNDA KALEYİ ULAŞ HASAN ÖZÇELİK KORUDU
Altay'da geçen hafta Ozan'ın yokluğunda kaleyi altyapıdan yetişen 20 yaşındaki Ulaş Hasan Özçelik korudu.