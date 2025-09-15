Altay Bayındır itirafı: Haaland nedenini açıkladı

İngiltere Premier Lig’in 4. haftasında oynanan Manchester derbisinde Manchester City, ezeli rakibi Manchester United’ı Etihad Stadyumu’nda 3-0 mağlup etti. Mücadelede iki gol atan Norveçli yıldız Erling Haaland, maç sonrası yaptığı açıklamada milli kaleci Altay Bayındır hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haaland 2 gol kaydetti

"BİLİYORDUM

Gazeteci Duncan Castles’a konuşan Haaland, attığı gollerden birinde Altay Bayındır’ın pozisyonunu önceden tahmin ettiğini belirterek, "Golde Altay Bayındır’ın kalesinden çıkacağını biliyordum. Manchester United’ı izleyen herkes bunu bilir" dedi. Bu sözler, İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı.

Manchester City’ye galibiyeti getiren gollerin ikisini kaydeden Haaland, performansıyla yine öne çıktı. Phil Foden’ın açılış golüyle öne geçen City, Haaland’ın 53. ve 68. dakikalarda attığı gollerle farkı açtı.

ALTAY 90 DAKİKA OYNADI

Manchester United’ın kalesini koruyan Altay Bayındır, mücadelede 90 dakika görev aldı. Ancak Haaland’ın golleri sonrası kaleci performansı tartışma konusu oldu. İngiliz basını, Altay’ın refleksleri ve pozisyon alma becerisi üzerine çeşitli analizler yayınladı.