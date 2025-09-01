Alperen Şengün tarihe geçti: Dengeleri bozdu

Alperen Şengün tarihe geçti: Dengeleri bozdu
Yayınlanma:
2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda A Milli Erkek Basketbol Takımı, Estonya karşısında hem takım olarak hem de bireysel performanslarla parladı.

Ay-yıldızlılar, rakibini 84-64 mağlup ederek gruptaki 4. maçında da galibiyetle ayrıldı.

Houston Rockets formasıyla NBA’de yükselen yıldız olan Alperen Şengün, Estonya karşısında 21 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle oynayarak EuroBasket tarihine geçti. Şengün, son 30 yılda üst üste üç maçta 20+ sayı, 5+ ribaunt ve 5+ asist barajını aşan ilk oyuncu oldu. Bu istatistik, sadece skor üretimi değil, oyun kurma ve savunma katkısıyla da ne kadar komple bir oyuncu olduğunu gösteriyor.

EZİCİ ÜSTÜNLÜK

A Milli Takım, EuroBasket 2025 A Grubu’nda oynadığı dört maçta adeta rakiplerine nefes aldırmadı:

Letonya: 93-73

Çekya: 92-78

Portekiz: 95-54

Estonya: 84-64

Bu sonuçlarla Türkiye, 4’te 4 yaparak grupta liderlik yarışında Sırbistan’la karşılaşmaya hazırlanıyor. Özellikle Portekiz karşısındaki 41 sayılık fark, takımın hücum gücünü ve savunma sertliğini gözler önüne serdi.

DENGELERİ BOZDU

Alperen’in istikrarı, Türkiye’nin hücum organizasyonunun merkezine yerleştiğini gösteriyor. Hem içeriden hem dışarıdan skor üretebilmesi, rakip savunmaların dengesini bozuyor.

Ergin Ataman yönetimindeki takım, rotasyonu verimli kullanarak her maçta farklı isimlerden katkı alıyor. Cedi Osman, Ercan Osmani ve Furkan Korkmaz gibi isimler de skor yükünü paylaşıyor.

Savunma disiplini, özellikle Portekiz ve Estonya maçlarında rakiplerin düşük skorlarla tamamlamasına neden oldu.

RAKİP SIRBİSTAN

Türkiye, grup aşamasının son maçında 3 Eylül Çarşamba günü güçlü rakibi Sırbistan ile karşılaşacak. Bu mücadele, grup liderliği açısından kritik önem taşıyor

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

