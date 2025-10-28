Alperen Şengün coştu Rockets farka koştu
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Alperen Şengün'ün coştuğu maçta Houston Rockets, Brooklyn Nets'i 137-109 gibi farklı bir skorla yendi.
Maçta 30 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün, 21 sayı, 6 ribaunt, 6 asistlik performans sergiledi.
Sezonun ilk galibiyetini alan Rockets'ta 22 sayı, 5 ribaunt, 5 asistle Tari Eason en skorer isim olurken, Kevin Durant 19 sayı, 6 ribaunt, Reed Sheppard 15 sayı, 8 asistle oynadı.
SON ŞAMPİYON 4'TE 4 YAPTI
NBA'nin son şampiyonu Oklahoma City Thunder, deplasmanda Dallas Mavericks'i 101-94 yenerek sezona 4'te 4 ile başladı.
Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 23 sayı, 8 asistle en skorer isim oldu.
ADEM BONA'NIN TAKIMI 3. GALİBİYETİNİ ALDI
Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, sahasında Orlando Magic'i 136-124 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.
25 dakika süre alan Adem Bona'nın 7 sayı, 4 ribaunt, 3 blokla oynadığı 76ers'ta, Tyrese Maxey 43 sayı, 8 asist, VJ Edgecombe 26 sayı, 7 asist, Kelly Oubre 25 sayı, 10 ribauntluk katkıda bulundu.
NBA'DE SONUÇLAR
Philadelphia 76ers-Orlando Magic: 136-124
Detroit Pistons-Cleveland Cavaliers: 95-116
Chicago Bulls-Atlanta Hawks: 128-123
Houston Rockets-Brooklyn Nets: 137-109
San Antonio Spurs-Toronto Raptors: 121-103
New Orleans Pelicans-Boston Celtics: 90-122
Dallas Mavericks-Oklahoma City Thunder: 94-101
Utah Jazz-Phoenix Suns: 138-134 (uzatmada)
Minnesota Timberwolves-Denver Nuggets: 114-127
Golden State Warriors-Memphis Grizzlies: 131-118
Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 108-122