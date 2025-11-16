Almanya'da Adeyemi depremi

Yayınlanma:
Borussia Dortmund’un genç yıldızı Karim Adeyemi, üzerinde muşta ve elektroşok tabanca taşıdığı gerekçesiyle 450 bin Euro para cezasına çarptırıldı.

Dortmund’da şok: Adeyemi suç aletleriyle yakalandı!

Borussia Dortmund’un 23 yaşındaki Alman yıldızı Karim Adeyemi, Almanya’da büyük bir skandalla gündeme geldi. Alman basınından Bild’in haberine göre, Adeyemi’nin üzerinde muşta ve elektroşok tabanca bulundu.

3 YILA KADAR HAPİS

Yasaklı maddelerle yakalanan futbolcuya, mahkeme tarafından 450 bin Euro para cezası verildi. Almanya yasalarına göre bu tür suç aletlerini taşıyan kişiler 3 yıla kadar hapis cezası ile yargılanabiliyor.

EK YAPTIRIMLAR GELİYOR

Olayın ardından Borussia Dortmund yönetimi ve Almanya Futbol Federasyonu’nun da Adeyemi’ye ek yaptırımlar uygulaması gündemde.

Adeyemi’nin bu gelişme sonrası kariyerinde nasıl bir yol izleyeceği merak konusu olurken, Dortmund taraftarları genç yıldızın geleceğiyle ilgili endişelerini dile getiriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

