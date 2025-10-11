Almanya ve Kazakistan gol yağdırdı! Azerbaycan direnemedi

Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasına 8 maçla devam edildi.

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti.

Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

A GRUBU

Almanya-Lüksemburg: 4-0

Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0

B GRUBU

İsveç-İsviçre: 0-2

Kosova-Slovenya: 0-0

D GRUBU

Fransa-Azerbaycan: 3-0

İzlanda-Ukrayna: 3-5

Avusturya 10 Danimarka 6 gol attı: Avrupa'da gol yağdıAvusturya 10 Danimarka 6 gol attı: Avrupa'da gol yağdı

J GRUBU

Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0

Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

