Almanya ve Kazakistan gol yağdırdı! Azerbaycan direnemedi
Yayınlanma:
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 7. haftasına 8 maçla devam edildi.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 7. hafta 8 maçla devam etti.
Elemelerde A, B, D ve J gruplarında 8 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A GRUBU
Almanya-Lüksemburg: 4-0
Kuzey İrlanda-Slovakya: 2-0
B GRUBU
İsveç-İsviçre: 0-2
Kosova-Slovenya: 0-0
D GRUBU
Fransa-Azerbaycan: 3-0
İzlanda-Ukrayna: 3-5
Avusturya 10 Danimarka 6 gol attı: Avrupa'da gol yağdı
J GRUBU
Kazakistan-Lihtenştayn: 4-0
Belçika-Kuzey Makedonya: 0-0