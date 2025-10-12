Almanlardan TFF'ye tehdit: Bir daha gelemez

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu’ndaki 3. maçında Bulgaristan’a konuk olan millilerimiz sahadan 6-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun da maça sonradan dahil olurken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

CAN UZUN TEHDİDİ

Alman basınından Bild’in haberine göre Eintracht Frankfurt yöneticileri mücadeleden önce TFF ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Can Uzun’un az süre bulmasından rahatsız olduklarını dile getiren Alman yöneticiler, yeterince süre bulamaması halinde oyuncuyu bir daha yollamayacaklarını dile getirdiler.

MONTELLA’DAN AÇIKLAMA

A Milli Takım teknik direktörü Vincenzo Montella da Can Uzun için “Hikaye oluşturmayı çok seviyorsunuz, Can Uzun ikinci ligde oynarken milli takıma almaya başlamıştım, genç yetenekli futbolcularımız gol attıklarında tabii ki çok mutlu olacağım, sıkı bir takipteyiz” demişti.