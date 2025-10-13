Bissouma 6 dakikada yıkıldı

Yaz transfer döneminde adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma, uzun süredir uzak kaldığı sahalara milli formayla dönüş yaptı.

Ancak bu dönüş, futbolcunun kariyerinde yeni bir talihsizlikle gölgelendi.

Mali Milli Takımı’nın son maçında 66. dakikada oyuna giren Bissouma, tribünlerden yükselen alkışlarla karşılandı.

Taraftarların büyük umut bağladığı tecrübeli oyuncu, sahaya adım attıktan yalnızca 1 dakika sonra acı içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle sahayı terk eden Bissouma'nın oyunda kalma süresi sadece 6 dakika oldu.

SAKATLIK KABUSU OLDU

Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşan Bissouma’nın yeniden sahalara dönmesi hem teknik ekip hem de taraftarlar için umut vericiydi. Ancak yıldız futbolcunun kısa sürede yeniden sakatlanması, endişeleri artırdı. Yıldız futbolcunun dünyası adeta başına yıkıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarının kaygılı bakışları eşliğinde sahadan ayrılan Bissouma’nın sağlık durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

TRANSFERİ DE ASKIYA ALINDI

Yaz aylarında Süper Lig ekipleriyle adı anılan Bissouma’nın bu sakatlığı, transfer planlarını da etkiledi. Sahalara dönüşü büyük bir beklentiyle karşılanan yıldız oyuncunun yaşadığı bu talihsizlik, kariyerine önemli bir kayıp olarak geçti.