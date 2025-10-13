Alışlarla oyuna girdi: 6 dakikada dünyası karardı

Yıldız futbolcu Yves Bissouma sahalara yeniden dönmenin sevincini yaşarken büyük bir şoka uğradı.

Yaz transfer döneminde adı sıkça Türk kulüpleriyle anılan Malili orta saha oyuncusu Yves Bissouma, uzun süredir uzak kaldığı sahalara milli formayla dönüş yaptı.
Ancak bu dönüş, futbolcunun kariyerinde yeni bir talihsizlikle gölgelendi.

Mali Milli Takımı’nın son maçında 66. dakikada oyuna giren Bissouma, tribünlerden yükselen alkışlarla karşılandı.
Taraftarların büyük umut bağladığı tecrübeli oyuncu, sahaya adım attıktan yalnızca 1 dakika sonra acı içinde yere yığıldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesiyle sedyeyle sahayı terk eden Bissouma'nın oyunda kalma süresi sadece 6 dakika oldu.

İŞTE O ANLAR:

SAKATLIK KABUSU OLDU

Uzun süredir sakatlık sorunlarıyla boğuşan Bissouma’nın yeniden sahalara dönmesi hem teknik ekip hem de taraftarlar için umut vericiydi. Ancak yıldız futbolcunun kısa sürede yeniden sakatlanması, endişeleri artırdı. Yıldız futbolcunun dünyası adeta başına yıkıldı. Teknik heyet ve takım arkadaşlarının kaygılı bakışları eşliğinde sahadan ayrılan Bissouma’nın sağlık durumu, yapılacak detaylı kontrollerin ardından netlik kazanacak.

bissouma.jpg
Bissouma 6 dakikada yıkıldı

TRANSFERİ DE ASKIYA ALINDI

Yaz aylarında Süper Lig ekipleriyle adı anılan Bissouma’nın bu sakatlığı, transfer planlarını da etkiledi. Sahalara dönüşü büyük bir beklentiyle karşılanan yıldız oyuncunun yaşadığı bu talihsizlik, kariyerine önemli bir kayıp olarak geçti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

