Aliağa Futbol ve Muşspor yenişemedi: Tur rövanşa kaldı

2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında evinde Muşspor’u konuk eden Aliağa Futbol rakibiyle 1-1 berabere kaldı.

Muş Spor 14. dakikada Seçim Can’ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı.

Aliağa FK dakikalar 66’yı gösterdiğinde Malik’le eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı atılan gollerle berabere bitti.

Maçın rövanşı 4 Mayıs Pazartesi günü Muş’ta oynanacak. Galip gelen takım adını bir üst tura yazdıracak.

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI