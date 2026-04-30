Aliağa Futbol ve Muşspor yenişemedi: Tur rövanşa kaldı

Aliağa Futbol ve Muşspor, 2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında 1-1 berabere kaldı. Muş'ta oynanacak rövanş maçında kazanan takım adını bir üst tura yazdıracak.

2. Lig Play-Off 1. Tur ilk maçında evinde Muşspor’u konuk eden Aliağa Futbol rakibiyle 1-1 berabere kaldı.
Muş Spor 14. dakikada Seçim Can’ın golüyle 1-0 öne geçti ve devreyi bu skorla galip tamamladı.
Aliağa FK dakikalar 66’yı gösterdiğinde Malik’le eşitliği sağladı. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları sonucu değiştirmedi, müsabaka karşılıklı atılan gollerle berabere bitti.
Maçın rövanşı 4 Mayıs Pazartesi günü Muş’ta oynanacak. Galip gelen takım adını bir üst tura yazdıracak.

İLK MAÇTA KAZANAN ÇIKMADI

  • STAT: Atatürk
  • HAKEMLER: Ömer Tolga Güldibi, Arif Dilmeç, Azad İlhan
  • ALİAĞA FK: Ahmet Pekgöz- Veli, Erhan, Alberk (Dk. 64 Oktay), Emre (Dk. 46 Burak), Mertcan (Dk. 77 Suat), Oğuzhan, Muammer, Sergen, Harun (Dk. 46 Ahmet İlhan), Tahir (Dk. 32 Malik)
  • MUŞ SPOR: Egemen- Muhammet Fatih, Yusuf, Erkam (Dk. 81 Mert), İlker, Cumali, Onur Ramazan, Tuğkan (Dk. 81 Cem), Halil (Dk. 61 Emirhan), Ersel, Seçim Can (Dk. 52 Stanley)
  • GOLLER: Dk. 66 Malik (Aliağa FK) - Dk. 14 Seçim Can (Muş Spor)
  • SARI KARTLAR: Veli, Cumali (Aliağa FK), Halil (Muş Spor) (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

