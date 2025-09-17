Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de olağanüstü kongresi hafta sonunda yapılacak.

Seçimde başkan Ali Koç ile diğer aday Sadettin Saran yarışacak.

Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.

Koç'un listesinde bu kez Şenes Özyıldırım ile Eyal Tarablus yer almadı.

Listeye Ömer Temelli ve Nezih Barut girdi.

Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

Acar Sertac Komsuoğlu

Korkut Nedim Keçeli

Ahmet Ketenci

Mustafa Hakan Safi

Burak Çağlan Kızılhan

Mustafa Kemal Danabaş

Esin Güral Argat

Nezih Barut

Fethi Pekin

Ömer Temelli

Hulusi Belgü

Özgür Özaktaç

Hüseyin Bozkurt

Özgür Peker

Agah Ruşen Çetin

Muzaffer Kerem Ersoy

Ali Alper Alpoğlu

Rıfat Perahya

Cenk Öztanık

Selma Altay Rodopman

Eren Ali Dişli

