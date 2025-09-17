Ali Koç'un yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de olağanüstü kongresi hafta sonunda yapılacak.
Seçimde başkan Ali Koç ile diğer aday Sadettin Saran yarışacak.
Başkan Ali Koç'un yeni yönetim kurulu listesi belli oldu.
Koç'un listesinde bu kez Şenes Özyıldırım ile Eyal Tarablus yer almadı.
Listeye Ömer Temelli ve Nezih Barut girdi.
Ali Koç'un yeni yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:
Acar Sertac Komsuoğlu
Korkut Nedim Keçeli
Ahmet Ketenci
Mustafa Hakan Safi
Burak Çağlan Kızılhan
Mustafa Kemal Danabaş
Esin Güral Argat
Nezih Barut
Fethi Pekin
Ömer Temelli
Hulusi Belgü
Özgür Özaktaç
Hüseyin Bozkurt
Özgür Peker
Agah Ruşen Çetin
Muzaffer Kerem Ersoy
Ali Alper Alpoğlu
Rıfat Perahya
Cenk Öztanık
Selma Altay Rodopman
Eren Ali Dişli
Fenerbahçe bir imza daha attırdı: Transferler bitti derken anlaşma açıklandı