Ali Koç'un teknik direktör kararı belli oldu: İsmail Kartal yıkılacak

Benfica maçı sonrası Jose Mourinho ile yollarını ayıran Fenerbahçe’de teknik direktör arayışları devam ediyor.

ALİ KOÇ YABANCI HOCA İSTİYOR

Hem yabancı hem de yerli hocalarla görüşen Fenerbahçe’de başkan Ali Koç’un kararı ortaya çıktı. Koç’un teknik direktörlük koltuğuna yabancı bir isim getirtmek istediği belirtildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre Ali Koç’un teknik direktörlük için düşündüğü isimler Luciano Spalletti, Edin Terzic veya Domenico Tedesco.

GÖRÜŞME YAPACAK

Ali Koç’un Domenico Tedesco ile bir görüşme yapacağı, Spaletti’nin süre istediği, Edin Terzic’in ise Fenerbahçe’ye gelmek istediği kaydedildi.

İSMAİL KARTAL’I İSTEYENLER VAR

Haberde ayrıca Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden bazı isimlerin İsmail Kartal’ın gelmesini istediği dile getirdi.