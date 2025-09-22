Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi katıldığı bir programda kadroyu getirdikleri son noktaya dair konuşan Ali Koç, kaleci Carlos Kameni için çarpıcı sözlerde bulunmuştu.

“KALECİLERİMİZİN TOPLAM YAŞI 74’TÜ”

Ali Koç açıklamasında "Biz göreve geldiğimizde kalecilerimizin yaşının toplamı 74'tü. O da Kameni'nin yaşı eğer doğruysa" sözlerini sarf etmişti.

Carlos Kameni

“SENİ KIYIYA ÇIKARAN KAYIĞI AYAĞINLA GERİ İTME”

Bu açıklama sonrası gündeme gelen Carlos Kameni suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapan Kameni, "Seni kıyıya çıkaran kayığı ayağınla geri itme. Herkes için mükemmel bir pazartesi dilerim” dedi.

2 SEZONDA 20 MAÇA ÇIKTI

2017 yılında geldiği Fenerbahçe’de 2 sezon geçiren Kameni forma giydiği 16 maçta 20 gole engel olamadı. 4 maçta ise kalesini gole kapattı.