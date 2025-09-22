Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı

Ali Koç'un eleştirilerine dayanamadı
Yayınlanma:
Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç'un sözleri üstüne Carlos Kameni'den göndermeli bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul öncesi katıldığı bir programda kadroyu getirdikleri son noktaya dair konuşan Ali Koç, kaleci Carlos Kameni için çarpıcı sözlerde bulunmuştu.

“KALECİLERİMİZİN TOPLAM YAŞI 74’TÜ”

Ali Koç açıklamasında "Biz göreve geldiğimizde kalecilerimizin yaşının toplamı 74'tü. O da Kameni'nin yaşı eğer doğruysa" sözlerini sarf etmişti.

carlos-kameni.webp
Carlos Kameni

“SENİ KIYIYA ÇIKARAN KAYIĞI AYAĞINLA GERİ İTME”

Bu açıklama sonrası gündeme gelen Carlos Kameni suskunluğunu bozdu. Sosyal medya hesabından göndermeli bir paylaşım yapan Kameni, "Seni kıyıya çıkaran kayığı ayağınla geri itme. Herkes için mükemmel bir pazartesi dilerim” dedi.

Fenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldıFenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldı

2 SEZONDA 20 MAÇA ÇIKTI

2017 yılında geldiği Fenerbahçe’de 2 sezon geçiren Kameni forma giydiği 16 maçta 20 gole engel olamadı. 4 maçta ise kalesini gole kapattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Spor
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
TFF MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi
Ali Koç seçim sonrası kararını verdi