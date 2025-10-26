Ali Koç'un başına geçmek istediği kulüp belli oldu

Yayınlanma:
Fenerbahçe'de başkanlık seçiminde Sadettin Saran'a kaybeden Ali Koç'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fenerbahçe'nin olağanüstü kongresinde başkanlık seçimini Sadettin Saran'a karşı kaybeden Ali Koç'la ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

TGRT Haber'in İspanyol basınına dayandırdığı haberine göre Ali Koç, LaLiga'nın köklü kulüplerinden Sevilla'yı satın almak için harekete geçti.

Haberde Sevilla'nın yönetiminde bulunan Del Nido ailesi üyeleri arasında uzun süredir devam eden anlaşmazlık, kulübün el değiştirme olasılığını ortaya çıkardı.

Buna göre; uluslararası yatırımcılar Sevilla'ya ilgi gösterirken, bunların arasında Ali Koç'un da bulunduğu ileri sürüldü.

Şu ana kadar Sevilla için 2 ünlü yatırımcının ortak bir teklifte bulunduğu, hisse başına konuşulan ücretin ise 2 bin 400 euro olduğu belirtildi.

Ali Koç'un ise henüz resmi bir teklifte bulunmadığı, ön araştırma sürecini yürüttüğü ve gelişmeleri yakından izlediği bildirildi.

LALİGA'DA 10. SIRADA YER ALIYOR

Geçmişinde Avrupa kupaları şampiyonluğu da bulunan Sevilla, bu sezon ise şu ana kadar beklenen başarıyı gösteremedi.

Sevilla, LaLiga'da 10 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, 5 mağlubiyet ve 13 puanla 10. sırada bulunuyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

