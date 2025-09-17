Ali Koç'a desteğini açıkladı: Aylar önce istifasını istemişti

Fenerbahçe’de Olağanüstü Genel Kurul, 20-21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Hakan Bilal Kutlualp’in adaylıktan çekilmesi nedeniyle başkanlık için Ali Koç ve Sadettin Saran yarışacak.

Seçime günler kala HT Spor’a bağlanarak açıklamalarda bulunan eski yöneticilerden Mahmut Uslu, Ali Koç’a destek çıkarken Sadettin Saran’ı ise sert sözlerle eleştirdi.

“ALİ KOÇ FENERBAHÇE’YE VEREN BİR İNSAN”

Ali Koç’un verdiği paraya dikkat çeken Mahmut Uslu, “Mevcut başkan verici, yani Fenerbahçe'ye veren bir insan. Hem cebinden veriyor, hem de ortak olduğu şirketlerin sponsorluklarını veriyor. Fakat diğer kardeşimiz, arkadaşımız Fenerbahçeli olduğu için bunu söylüyorum. Alan bir insan, Fenerbahçe'den almaya geldiğini tahmin ediyorum. Maalesef öyle düşünüyorum. Ben şimdi insanlarla ve Fenerbahçelilerle kötü olmak istemem ama eğer bir kulübe siz başkanın sahte imzasını sokuyorsanız benim için o insan bitmiştir” sözlerini sarf etti.

Mahmut Uslu

İSTİFASINI İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz sezonun sonunda sahaya çıkan Mahmut Uslu, Ali Koç’a yüklenmiş ve istifasını istemişti. Uslu, Ali Koç aleyhine yürütülen imza kampanyasına da destek vermişti.

Mahmut Uslu şu sözleri sarf etmişti: