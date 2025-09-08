Ali Koç teknik direktör için oylama yaptırdı: Çoğunluğun kararı belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe’de teknik direktör arayışı devam ediyorlar. Sarı-lacivertlilerde yeni teknik direktörün yabancı bir isim olması beklenirken Ali Koç’tan sürpriz bir hamle geldi.

KONGRE ÜYELERİNE OYLAMA YAPTIRDI

Olağanüstü Genel Kurul öncesi seçim çalışmaları kapsamında kongre üyeleri ile bir araya gelen Ali Koç, yerli mi yabancı teknik direktör mü diye üyelere sordu.

Yapılan oylamada ciddi bir çoğunluğun yabancı teknik direktör için el kaldırdığı görüldü.

İBRE DOMENICO TEDESCO’YA DÖNDÜ

Luciano Spalletti ve Ange Postecoglou’dan ret cevabı alan sarı-lacivertlilerde ibre Domenico Tedesco’ya döndü. Ancak Edin Terzic de ciddi bir aday olarak duruyor.

YERLİ ALTERNATİF İSMAİL KARTAL

Her iki isimden de olumsuz yanıt alınması halinde ise takımın başına İsmail Kartal’ın getirilmesi bekleniyor.