Ali Koç seçim sonrası kararını verdi

Fenerbahçe’de olağanüstü genel kurul 20-21 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin yeni başkanı seçildi.

ALİ KOÇ'UN İTİRAZ ETMESİ BEKLENİYORDU

257 oy farkla seçimi kaybeden Ali Koç’un sandıklara itiraz edeceği beklenirken itirazlar için verilen saat doldu. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre Ali Koç herhangi bir itirazda bulunmadı.

Fenerbahçe’de seçim soruşturması başlatıldı

SADETTİN SARAN RESMEN BAŞKAN OLDU

Seçim sonuçlarına herhangi bir itiraz olmamasıyla birlikte Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin resmen yeni başkanı oldu.

Yağız Sabuncuoğlu konuya dair yaptığı açıklamada “Ali Koç ve yönetim kurulu, seçim sonuçlarına itiraz süresi olan 17.00’ye kadar herhangi bir başvuru yapmadı. Böylece Sadettin Saran, Fenerbahçe’nin resmen yeni başkanı oldu” dedi.