Ali Koç Sadettin Saran ile özel konuşmasını açıkladı: Ateş püskürdü

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Olağanüstü Genel Kurul öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Anadolu Ajansı Spor Masası'na konuk olan Ali Koç, rakibi Sadettin Saran’ı eleştirdi.

SADETTİN SARAN'I HEDEF ALDI

Sadettin Saran’ın kendisiyle yaptığı konuşmalar ile kamuoyuna yaptığı açıklamaların farklı olduğunu belirten Ali Koç şu sözleri sarf etti:

"Bir şey diyorlar, direkt bize vuran... Özelde 'biz sizi kastetmedik, öyle demedik böyle demedik' diyorlar. Bahis konusuna değinelim. Ben bilfiil Spor Bakanlığı'yla görüştüm, 'Fenerbahçe seçimlerini etkiliyor bu iş, ne olur devir iznini seçimlerden önce verin ki soru işareti mahal kalmasın' dedim. Sadettin Bey'le istişare ederek yaptık. Bana teşekkür yazısı var. Dün yine aradım bakanlığı. Orada sağ olun, açıklayacağız diyorlar ama açıklamıyorlar. 'Bakanlığı arıyorlar, bilmem falan' diyor, ne yapıyorsunuz siz! Sanki onun adaylığına müdahale ediyoruz. Bir taraftan teşekkür ediyorlar"

“ENGELLENİYORMUŞ GİBİ ANLATMAK DOĞRU DEĞİL"

"Samimi ve onun bilgisi ve müsaadesiyle aradım bakanlığı. Fenerbahçe seçimleri en demokratik şekilde yapılsın diye aradım. 'Bu devir izinleri için rica edeceğim bakanlığa' dedim onun bilgisiyle. Sonra umumide bizim tarafımızdan insanlar, onun adaylığını engelliyormuş gibi anlatmak doğru değil."