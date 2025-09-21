Ali Koç Hacıosmanoğlu'nun yaptığı büyük hatayı açıkladı

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamaları hata olarak değerlendirdi.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası hakem Arda Kardeşler hakkında yaptığı açıklamanın hata ve yanlış olduğunu dile getirdi.

HT Spor canlı yayında konuşan Koç, "Trabzonspor maçında olanları takip edemedim. Başkanın okumalarını gazeteden okudum. Trabzon maçındaki pozisyon garip duruyor ama sırf onun için yaygara kopuyorsa, Türkiye'de ne pozisyonlar yaşandı kardeşim ya? Her Trabzon maçına giden hakem tedirgin olacak.

Böyle şiddetli bir çağrıyı gece yarısı yapmayı gerektirecek seviyede bir sıkıntı mı? Bilemiyorum! Bana dedem 'Önemli bir karar vermeden, mektup yazıyorsan, karar alıyorsan bir gece üzerine yat' derdi.

Okuduklarım hayret verici! Başka hakemler Trabzonspor maçı yönetirken ne düşünecek? 'Aman aman! Onları tutalım, başımıza iş gelmesin' diye düşünmezler mi?" ifadelerini kullandı.

Ali Koç'un diğer sözleri şu şekilde:

"Federasyon başkanı büyük hata yaptı! Belki iyi niyetle yaptı ama büyük hata yaptı! Sen, bana bütün Türkiye'nin iki penaltı verdiği pozisyonu, MHK'nin yabancılara yazdırdığı iki parça paragrafla geçiştiriyorsun; 'Jayden Oosterwolde kendini yere attı, el doğal konumdaydı...' Başkana 'Bırak sen onu, senin gözün ne görüyor? Bu kadar senedir futbolun içindesin, bırak sen adamın yazdığını' dedim.

Bizim pozisyonu o şekilde ele alan başkan, Trabzonspor maçındaki pozisyonu bu şekilde ele alamaz! Burada bir standartsızlık var! Nasıl düzeltecekler bilemiyorum! Her Trabzonspor maçına giden hakem tedirgin olacak!"

