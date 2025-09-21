Ali Koç Hacıosmanoğlu'nun yaptığı büyük hatayı açıkladı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Trabzonspor-Gaziantep FK maçı sonrası hakem Arda Kardeşler hakkında yaptığı açıklamanın hata ve yanlış olduğunu dile getirdi.

HT Spor canlı yayında konuşan Koç, "Trabzonspor maçında olanları takip edemedim. Başkanın okumalarını gazeteden okudum. Trabzon maçındaki pozisyon garip duruyor ama sırf onun için yaygara kopuyorsa, Türkiye'de ne pozisyonlar yaşandı kardeşim ya? Her Trabzon maçına giden hakem tedirgin olacak.

Böyle şiddetli bir çağrıyı gece yarısı yapmayı gerektirecek seviyede bir sıkıntı mı? Bilemiyorum! Bana dedem 'Önemli bir karar vermeden, mektup yazıyorsan, karar alıyorsan bir gece üzerine yat' derdi.



Okuduklarım hayret verici! Başka hakemler Trabzonspor maçı yönetirken ne düşünecek? 'Aman aman! Onları tutalım, başımıza iş gelmesin' diye düşünmezler mi?" ifadelerini kullandı.

